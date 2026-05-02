タレントの中山秀征（58）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。実はお互いの誕生日を20年以上もお祝い続ける間柄のお笑い芸人を明かした。

この日はお笑い芸人の木村祐一とともに出演。お互いの関係について、中山は「もう長い、キム兄の誕生日会もお互いにやらせてもらっていて。20年以上」と明かした。

出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その後。同じく中山がMCを務める「ラジかるッ」に木村がレギュラー出演した。

お互いまだ30代だった頃。「4年半ぐらいキム兄とやらせてもらって」と中山。「ほんとそれまで、どっちかっていうと吉本さんとか、キム兄とかと全然仕事の機会がなくて。東西もあった。掛け違いみたいなね」と苦笑しつつ、それでも木村との出会いで吉本側からの見方も変わったとした。

「いや、でもそれがずっと今でもですもんね。番組はもうとっくに終わっているけど、それ以降の付き合いもずっとあって」と関係が続いているとした。