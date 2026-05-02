天童よしみ、90代母との“顔出し”2ショット公開「しっかりと歩きます」 母への思いもつづる「母が全部払いのけて守ってくれた」
歌手の天童よしみが2日、自身のインスタグラムを更新。90代の母との2ショットを公開した。
【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ
天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた 今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と思いを込めたメッセージをつづり、母娘2ショットをアップ。
「#母 筆子#しっかりと#歩きます」と、笑顔を浮かべる元気な母の姿を紹介した。
この投稿には、「とっても素敵 笑顔最高級」「お母様お元気そうで嬉しいです」「母娘の強い絆素晴らしい」「お母さん大事にしてあげてくださいませ」などの声が寄せられている。
【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ
天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた 今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と思いを込めたメッセージをつづり、母娘2ショットをアップ。
「#母 筆子#しっかりと#歩きます」と、笑顔を浮かべる元気な母の姿を紹介した。
この投稿には、「とっても素敵 笑顔最高級」「お母様お元気そうで嬉しいです」「母娘の強い絆素晴らしい」「お母さん大事にしてあげてくださいませ」などの声が寄せられている。