天童よしみ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　歌手の天童よしみが2日、自身のインスタグラムを更新。90代の母との2ショットを公開した。

【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ

　天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた　今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と思いを込めたメッセージをつづり、母娘2ショットをアップ。

　 「#母 筆子#しっかりと#歩きます」と、笑顔を浮かべる元気な母の姿を紹介した。

　　この投稿には、「とっても素敵 笑顔最高級」「お母様お元気そうで嬉しいです」「母娘の強い絆素晴らしい」「お母さん大事にしてあげてくださいませ」などの声が寄せられている。