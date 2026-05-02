【藍屋】公式Xで「5％割引券」配布中！旬のかつお、メロンもお得に楽しめるよ《5月13日まで》

すかいらーくグループの夢庵のXアカウント（＠yumean_PR）は、同グループの和食レストラン「藍屋」のお得なクーポンを公開中です。

最新クーポンの「5％割引券」は、2026年5月13日まで使えます。

5月3日は「春の土用の丑の日」

クーポンは店内飲食だけでなく、持ち帰りにも使えます。店内飲食時は、1枚で最大6人まで適用されます。ほかの％割引券との併用はできません。

藍屋は初夏のメニューとして、店内で仕込んだ焼津産のかつおのたたきや、静岡県産マスクメロンスイーツを提供しています。

＜一例＞

●藁薫かつおのたたき（1099円）

●藁薫かつおの竜田揚げ（659円）

●マスクメロンの白玉クリームあんみつ《バニラアイスまたは抹茶アイス》（869円）

●自家製プリンアラモード《友禅》（715円）

また、5月3日は「春の土用の丑の日」です。「浜名湖産うな重膳」（4344円）、持ち帰り用の「浜名湖産うな重」（3898円）でちょっと贅沢にうなぎを楽しむのもいいかもしれません。

5月13日までに藍屋に行く人は、クーポンを活用してくださいね。

※画像は夢庵の公式X（＠yumean_PR）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）