開催：2026.5.2

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 1 - 6 [ブリュワーズ]

MLBの試合が2日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

1回表、キャッチャーのパスボールでブリュワーズ得点 WSH 0-1 MIL

3回表、3番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 WSH 0-2 MIL

5回表、5番 ルイス・レンヒーフォ 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 WSH 0-3 MIL、6番 タイラー・ブラック 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 WSH 0-4 MIL

7回裏、6番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 1-4 MIL

8回表、3番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 WSH 1-6 MIL

試合は1対6でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はナショナルズのジェーク・アービンで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 10:52:12 更新