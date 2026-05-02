2026年5月2日（土） MLB ナショナルズ vs ブリュワーズ 試合結果
開催：2026.5.2
会場：ナショナルズ・パーク
結果：[ナショナルズ] 1 - 6 [ブリュワーズ]
MLBの試合が2日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。
ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。
1回表、キャッチャーのパスボールでブリュワーズ得点 WSH 0-1 MIL
3回表、3番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 WSH 0-2 MIL
5回表、5番 ルイス・レンヒーフォ 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 WSH 0-3 MIL、6番 タイラー・ブラック 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 WSH 0-4 MIL
7回裏、6番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 1-4 MIL
8回表、3番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 WSH 1-6 MIL
試合は1対6でブリュワーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はナショナルズのジェーク・アービンで、ここまで1勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-02 10:52:12 更新