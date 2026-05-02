開催：2026.5.2

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 7 - 2 [オリオールズ]

MLBの試合が2日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するオリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチで試合は開始した。

1回裏、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 1-0 BAL

2回表、4番 ピート・アロンソ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 NYY 1-1 BAL

2回裏、7番 ホセ・カバジェロ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 2-1 BAL、2番 ベン・ライス 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 5-1 BAL

7回表、6番 ディラン・ビーバーズ 5球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 NYY 5-2 BAL

7回裏、5番 アメド・ロサリオ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 6-2 BAL

8回裏、3番 アーロン・ジャッジ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 7-2 BAL

試合は7対2でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はオリオールズのケイド・ポヴィッチで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 11:00:12 更新