Stray Kidsフィリックスの変幻自在な美しさ！白スーツで微笑む気高き姿からナチュラルな黒縁メガネ姿までを一気見せ

Stray Kidsのフィリックスの異次元級の美しさを堪能する、美麗カットまとめ

“スキズの天使”とも呼ばれる、Stray Kidsのフィリックス。中性的な美しさを兼ね備えたビジュアルと太陽のような笑顔、そして温かな人柄で多くの人を魅了している。

本記事では、フィリックスのInstagram投稿の中から、特にファンの反響が大きかったショットを中心に、さまざまなブランドの“顔”を務める彼の圧倒的なビジュアルを紹介する。

■まるで二次元！金髪×ロングヘアで幻想的な美しさのStray Kidsフィリックス

金髪ロングヘアで森の中に佇む姿は、まるでファンタジーの主人公のよう。ディズニー映画『美女と野獣』をモチーフにした幻想的な映像美が話題となった、フィリックスのソロ曲「Unfair」のMVオフショットだ。

「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のカスタムルックに身を包み、どこか儚さを漂わせた美しい横顔を披露している。

また、『ELLE KOREA』2024年11月号のグラビアでは、風になびくブロンドヘアとともに、中性的でありながら凛とした強さを感じさせる表情を見せた。

■シャープな魅力！フィリックスのLVハウスアンバサダー就任ビジュアル

鋭い眼差しと、レザーやエナメル素材のブラックコーデでシャープな魅力を放つのは、2023年のルイ・ヴィトン ハウスアンバサダー就任時のショット。クールな存在感が際立つビジュアルとなっている。

■メガネ×ピンク髪アップヘア×オールブラックスーツの抜群スタイル

ペールピンクのロングヘアをひとつにまとめ、サイドを三つ編みにしたヘアスタイルに、レザーのセットアップとGENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）のアイウェアを合わせたショット。スタイルの良さと知的で洗練された雰囲気が際立つショットは、2025年9月に韓国で開催された「HAUS NOWHERE SEOUL」プレオープンイベントに出席した際のもの。

続く写真でも優美な白のセットアップや、レザーのノーカラージャケットにATiiSSU（アティシュ）のキャップを合わせたハードなスタイルなど、衣装ごとに異なる魅力を見せている。

■スキズ・フィリックス、黒髪に漂うシックな色気

“天使”のイメージとも結びつく金髪やシルバーヘアの印象が強いフィリックスだが、黒髪にチェンジした際の深みのある眼差しや、シックで大人びた雰囲気にも注目が集まった。

2024年12月には黒髪×黒縁メガネの機内ショットを公開。さらに2025年1月には、黒髪で素肌に黒ベストを纏い、広い肩幅を感じさせる精悍な姿を披露し、「急なイケメンぶりにドキドキ」と大きな反響を呼んだ。

■白スーツの“王子様ビジュ”で微笑むフィリックス

2024年5月、Stray Kidsがアメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典『コスチューム・インスティテュート・ガラ』（通称：MET GALA／メットガラ）に参加した際のオフショット。

フィリックスは、金ボタンがアクセントのオールホワイトの「TOMMY HILFIGER（トミー ヒルフィガー）」のスーツに身を包み、気品溢れる佇まいを披露。金髪をハーフアップにまとめ、ナチュラルなメイクで柔らかな微笑みを浮かべている。