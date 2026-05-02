ブルージェイズの岡本和真内野手は1日（日本時間2日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に「4番三塁」で先発出場。第2打席に勝ち越しの6号ソロ、第3打席には追加点となる7号2ランを放った。

■ゲレーロJr.の後ろで好打連発

この試合「4番三塁」で出場した岡本は、2－2で迎えた4回表の第2打席に相手先発シメオン・ウッズリチャードソン投手のスライダーを強振。角度29度、速度104.8マイル（約168.6キロ）で舞い上がった打球は、敵地左翼スタンドへ飛び込む飛距離390フィート（約118.8メートル）の勝ち越し6号ソロとなった。

さらに岡本は、第3打席にもウッズリチャードソンを攻略。甘く入ったスプリットを捉えて、再び左翼スタンドへ叩き込む7号2ランを放った。

岡本は4月後半から打撃が上向きで、これで今季11試合目の4番出場。直近では、5試合連続での起用でブラディミール・ゲレーロJr.内野手の後ろに固定されている。チームの期待に満点回答で応えた岡本は、これで7本塁打と18打点のチーム2冠王。打線の中心としてしっかりと役割を果たしている。

勝ち越し6号ソロ！

追撃の7号2ラン！