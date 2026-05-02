フェリー旅が人気を集めています。国土交通省によりますと２０１０年代、フェリーを含む船による旅客数は８０００万人台で推移していましたが、２０２０年は新型コロナウイルスの影響で激減し５０００万人を下回りました。しかし、その後は回復基調となっています。

【写真を見る】MBS河西アナが初乗船！豪華なロビーに豊富な客室…充実の船旅に

フェリーを利用する上で気になる、客室や食事などが実際にどうなっているのか。ＭＢＳ河西美帆アナウンサーが乗船して取材しました。

（2025年6月に放送した内容を、一部再構成しています）

７００人以上が乗船可能 大阪－別府を結ぶ「さんふらわあ くれない」

2023年に就航した「さんふらわあ くれない」。大阪・南港と大分・別府を結ぶ長距離フェリーで、700人を超える客が乗船できます。

船内に入ったフェリー初体験の河西アナウンサーは「広いです。豪華で船だとは思えない」とコメント。まるでホテルのような豪華なロビーも驚きですが、まずは、気になる客室から紹介していきます

２つのスイートを１つに！？

なかでも、予約がとりにくい豪華な部屋が、和室と洋室、２つのタイプのスイートを１つにつなげた「コネクティングスイート」です。広さは約４４平方メートルで、定員は７人。３世代など大人数で利用できると人気です。

（商船三井さんふらわあ 前田優人さん）「ご高齢の方でも親しみやすいように和室になっております。旅館のようなイメージで設計されています」

この部屋の料金は、シーズンにもよりますが、片道運賃１万３９９０円（※運賃は4－6月分）に個室料１万６０００円をプラスした、１人あたり税込み２万９９９０円～です（※１室４人以上で利用）。バルコニーも備え付けられていて、船旅ならではの景色を楽しむことができます。

（商船三井さんふらわあ 前田優人さん）「コネクティングスイートは部屋数がもともと少ないもので、かなり早いタイミングで埋まる部屋となってしまっています」

実はこの「さんふらわあ」には別府までの一晩を過ごすための客室が２０種類以上あり、バリアフリーの部屋など様々なニーズに対応しています。

“雑魚寝”のイメージ払拭 プライバシーが保てる部屋を用意

“一番リーズナブルな客室”と言われれば、かつてのように『大広間で雑魚寝』というイメージがあるかもしれませんが、いまどきはプライベートを重視。シングルベッドが備わった相部屋タイプは、女性専用のエリアもあり、プライバシーが保てます。料金は片道運賃のみで１人あたり税込み１万３９９０円～です。

新大阪駅から別府駅まで列車旅の場合、例えば自由席で新幹線と特急列車を乗り継ぐと、１万７３２０円。さらに宿泊費も考えるとオトク感があります。

（商船三井さんふらわあ 前田優人さん）「二段ベッドの部屋となっていまして、１人でも泊まりやすい」

展望大浴場も完備 まさに「動くホテル」

そして船内には「展望大浴場」もあり、乗船の満足度を高めています。

（商船三井さんふらわあ 前田優人さん）「以前までのフェリーだと、本当にただの交通手段としてご利用いただく方が多かったと思うんですけど、『さんふらわあだから乗りたい』と考える人を増やしたい」

そんな「動くホテル」ともいえる長距離フェリー。河西アナウンサーを乗せて午後７時５分、大阪を出発。

午後８時すぎ、さんふらわあは明石海峡大橋を通過し 瀬戸内海を西へ。翌朝、午前６時５５分に別府港につく約１２時間の航海です。穏やかな瀬戸内海を進むので、揺れもほとんどありません。

大分の郷土料理も味わえる「ビュッフェ」が人気

そして、なんと言っても人気なのが“ご当地ビュッフェ”。和食や洋食、デザートなど３０種類以上の料理が用意され、料金は大人・税込み２７００円、ソフトドリンクは飲み放題です。

別府行きのおすすめは大分の郷土料理「りゅうきゅう」。しょうゆやみりんなどで作った甘辛いタレにからめた刺身をご飯に乗せていただきます。

（河西アナ）「お刺身につけているタレ、すごくご飯に合うんですよ。いくらでも食べられますね。すごくおいしい」

ペットと一緒に泊まれる部屋も！ 船内ではピアノの生演奏など無料イベントも開催

フェリーを楽しむ人たちの中には、愛犬と一緒に旅をする人も。

（乗客）「犬と一緒に行ける船旅を探していた。『さんふらわあ』はワンちゃんと一緒に泊まれるので、一緒に来ました。（船旅は）初めてです。すごく快適で（船が）揺れないので、落ち着いて楽しんでいると思います」

ペットと一緒に過ごせる部屋、デラックスウィズペットルーム（１人あたり税込み３万４６９０円～）で船旅を楽しんでいました。

家族旅行での利用者にも話を聞きました（デラックス和室 １人あたり税込み２万６９９０円～）。

（乗客）「（気に入ったのは）部屋ですかね。ふつうの旅館じゃないけど、ホテルをとったような」

ピアノ演奏にプロジェクションマッピング 船内では様々なイベントを実施

船内では様々な無料のイベントが行われています。この日はピアノの生演奏や星空を映すプロジェクションマッピングも楽しめました。

海の上なのでスマートフォンなどの電波がつながりにくいエリアがあるものの、日常を離れたひとときを過ごすことができます。

おいしい食事・充実の設備で快適な船旅 夜もぐっすりと…

さんふらわあは午前０時前に瀬戸大橋を通過。翌朝、午前７時前に別府に到着しました。乗客に話を聞くと…

「揺れを感じなくて、結構ぐっすり（眠れた）」

「よかったです。わりとシニアの人もたくさん乗っていて。（船旅が心配で）『私、乗れる？』とか思っていたけど、大丈夫でした」

「（ほかの人も）どんどん乗ってほしい」

（河西アナ）「一晩過ごしましたけど、ご飯はおいしい、寝心地はいい、施設も整っている、そして夕日などの景色もきれい。もう本当にないものがないくらい充実した船旅でした。ここから別府の旅も楽しめそうですね」

（2025年6月18日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『暮らしのケーザイ塾』より）

昼にも船旅を楽しめる！？「瀬戸内海カジュアルクルーズ」

ふだんは夜間の定期航路で運航されている「さんふらわあ くれない/むらさき」ですが、実は昼間に乗船できる特別便「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」も運航されています。

年に７回だけの特別な便。昼間に出港し、瀬戸内海の景色を楽しむことができます。商船三井によりますと、５月と６月の便は既に満席となっているものの、７月以降も順次運航が予定されているということです。

■下り便（大阪→別府）

５月１７日（日）さんふらわあ むらさき

６月２１日（日）さんふらわあ くれない

９月１３日（日）さんふらわあ くれない

１０月４日（日）さんふらわあ むらさき

１０月２５日（日）さんふらわあ くれない

１１月１５日（日）さんふらわあ むらさき

■上り便（別府→大阪）

７月２５日（日）さんふらわあ むらさき