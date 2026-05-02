4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送。39歳バツ2のチャラ男経営者・ケンシと、スタイル抜群の31歳美人ギャル・サチエの修羅場の原因となった最低すぎるエピソードが暴露された。

【映像】アドレス帳の真相

『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚のタイミングを見失ったカップルたちが、異国の地で自分たちの関係に白黒をつける7日間の旅に密着する番組。さや香・新山やゆうちゃみらスタジオ陣が、カップルの生々しいエピソードに鋭くツッコミを入れる。

決断前夜、サチエはシドニーで美容師として働く親友と再開。その話し合いでケンシの口から語られたのは、過去にキャバクラなど女性のいる店での領収書がサチエに見つかり、携帯のアドレス帳を隅々までチェックされたという衝撃の事件だった。

なんとケンシは、女性たちの登録名に“体の特徴”を付けて登録。それに激怒したサチエから、その人数の分だけ強烈なビンタを浴びたという凄まじい過去があった。仕事の顧客との飲み会で訪れたキャバクラでの付き合いとはいえ、度を越したエピソードにスタジオで見届け人を務める女性陣は完全にドン引き状態となっていた。

この最低すぎる所業が引き金となり、過去に婚約指輪を突き返されたケンシ。自業自得とも言える過去の過ちを前に、美尻が自慢のサチエは彼との結婚を決断できるのだろうか。