五輪メダリストでプロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が5月1日、eスポーツチームに加入したことを発表した。所属先はeスポーツ企業「セルオーブ」が運営する「VARREL」。一昨年5月に現役引退したとはいえ、長年スケート畑を歩んできた宇野の電撃加入に驚く声は多いが、「ファンの間では以前からゲーム好きなのが話題になっていました」と、ゲーム誌ライターはこう語る。

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「選手時代は大会があった日の夜にもゲームを欠かさないというエピソードがあるほどのゲーム好きですが、3月21日と22日に開催されたeスポーツのイベント『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE Day2』の2日目に登場。eスポーツへの自身の熱い思いを語ったほか、『STREET FIGHTER 6』の試合に出場したため、eスポーツ界で話題になっていました」

今後は“二足のわらじ”で活動することになるが、eスポーツデビューすることで、X上を中心に妙な声が再燃しつつあるという。ズバリ、元皇族の小室眞子さん（34）の夫でアメリカの弁護士事務所に勤務する小室圭さん（34）に《似ている》というものだ。スポーツ紙芸能デスクはこう指摘する。

「eスポーツデビューに合わせて発表された宇野さんのキービジュアルを見た人たちから、《なんか写真が小室圭に似てる》《めっちゃ小室圭やな》といった声が上がっています。確かにやや離れた両目に大きめの鼻といった特徴が共通しているのは事実。初めて騒がれたのは2017年の小室さんの婚約会見の時でしたね」

eスポーツデビューをきっかけに“そっくりさん説”再燃といったところのようだが、今回、再び話題になっていることについては「もうひとつ、要因があります」と語るのは皇室に詳しい週刊誌記者だ。

「アメリカのタブロイド紙『ニューヨーク・ポスト』が日本時間の4月20日に夫妻の子供の性別を特定する表現で報道し、それが大きな話題になったため、小室さん自体も話題としてホットなタイミングということもあるでしょう」

片や五輪メダリスト、片や“元プリンセス”の夫。大きな話題同士のシナジーの結果、そっくり説が再燃しているようだ。

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