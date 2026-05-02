日本の憲政史上初の女性首相に高市早苗氏が就任した2025年10月21日以降、支持率調査は5割〜7割の高水準を記録している。日米同盟を尊重しつつ、アジア諸国との連携を重視する外交を提唱する鳩山由紀夫元首相に、不安定な世界情勢のなか高市首相が舵を取る日本外交はいかなる方向に向かうべきか、作家の日野百草氏が聞いた。【全3回の第2回。第1回から読む】

【写真】高市首相の「抱きつき作戦」

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当初は高市首相に期待した

──高市早苗首相の印象を率直にお聞かせください。

鳩山：高市首相に、日本で最初の女性首相であるという期待感が高いのはわかります。私も或る部分はそうだったかも知れません。3月19日に日米首脳会談が行われると決まったとき、こういうときだからこそ対米従属から解き放たれ、対米自立をもっと明確にすべきだ、いまはチャンスだと思っていました。ですが、ますます対米従属を強めているように思います。

──その象徴があの会談だったと。

鳩山：トランプ大統領に対する「抱きつき作戦」とでも申しましょうか、それはやり過ぎではと思うわけです。相手の気分をよくするという意味ではなるほどな、と思いますが、高市さんが「ドナルド」と呼びかけたのに対し、トランプ大統領が「Sanae」と呼ぶシーンはお目にかかりませんでしたが。

──信頼関係は築けていないということでしょうか。

鳩山:その会談から1か月も経たない4月6日の記者会見で、トランプ大統領からホルムズ海峡で「日本は助けてくれなかった」と言われました。対等なパートナーであれば、そんな一方的なことを言うでしょうか。もっとも、トランプ大統領の意識は日本より中国にあるのでしょうが。

米中関係で日本は役割を果たせる

──それでも高市首相の支持率は下落傾向とはいえ、いまだ高いとされます。

鳩山：高市首相には日本の首相としての矜持が感じられません。国際法違反をしている人物に対して、なぜ批判できないのかという思いがあります。にもかかわらず支持率が高いというのは「対米関係は変えられない」と、あきらめる気分が日本全体に広がっているのでしょう。

──反米を叫んでも仕方がないという意見があることは確かです。

鳩山：好き嫌いという意味では、アメリカという国や文化、スポーツなどを好きな方は多いと思います。もちろん私もです。しかし、それとトランプ大統領への評価とはまったく別です。

──アメリカのこうした姿勢はこのまま続くと思われますか？

鳩山：11月に行われる米国の中間選挙で、このままいけばトランプ大統領と共和党は負けるでしょう。そうなると、極端な政治の方向性にストップがかかるとは思います。

──それで国際的な緊張が解決するのでしょうか。

鳩山：誰が大統領になろうとも、アメリカにとって外交面で一番気になっているのはロシアやイラン以上に中国だと思います。中国との関係が「トランプ後」の世界でどうなっていくかを考えると、民主党政権に戻ったとしても対中関係が劇的に改善するとは思えないのです。一筋縄ではいかないので。

──日本は米中対立の難しい立ち位置にあります。

鳩山：だからこそ、私は日本の役割があると思っています。米中に割って入ってお互いに協力的な関係を作る外交が求められています。もっとも、いまの高市首相では先の失言（台湾有事発言）も含めて、それをできる状況にはないとも思っています。

かつてイラン大統領に申し上げたこと

──これまで日本はイランと友好関係を築いてきました。イランは親日国です。イランに対する想いを率直にお聞かせください。

鳩山：2012年に私はイランへ赴き、当時のアフマディ・ネジャード大統領にお会いしました。その時大統領は、アメリカが核協議でイランの言い分を全然信じてくれず、もうこれ以上協議しても打開策がなく協議を打ち切ることも仕方がない、と話していました。

──イランもアメリカを諦めていたと。

鳩山：それに対して私は、日本はいまでこそ高度な原子力技術を持つことを認められているが、それは辛抱強く話し合ってようやく実現した、だから大統領も短気を起こさず辛抱強く協議を継続することが重要だと申し上げました。その3年後に「イランの核問題に関する包括的共同作業計画（JCPOA）」がまとまりました。私の説得が効いたとは思いませんが、諦めないよう呼びかけてよかったと思っていたのです。

──実際、協議は進みましたね。

鳩山：イランはIAEA（国際原子力機関）の査察を受け入れるなどして、核の平和利用を信じてもらえるよう努力をしてきたはずなんです。それなのに、アメリカはずっと信じなかった。実際、イランはすぐに核を核兵器に転用できる状態にはなっていないと私はとらえています。

──それなのにアメリカはイランを攻撃しました。

鳩山：外交とはまず、話し合いと理解です。そのため、ホルムズ海峡内航路の一部を領海に持つオマーンが仲介して、イランとアメリカの協議が続くはずでした。にもかかわらず、アメリカがその対話を一方的に壊しました。なぜなら、もし話し合いが成立して中東の大国であるイランが経済制裁を解かれ国際社会に復帰してしまうと、イスラエルとしては都合が悪いわけです。ある意味、トランプはイスラエルに操られているようにも思います。

北朝鮮、ロシアに対しても友愛精神を

──今回のイラン問題で日本のエネルギー危機が叫ばれています。

鳩山：世界のどこかで戦争が起きているときに、日本が一方の側に立ち、結果としてエネルギー供給国を敵にまわしてしまうことがあってはなりません。あらゆる国と良好な関係を構築する、それが私は「友愛」に基づく外交であり、それを目指すべきだと思っています。つまり、相互尊重、相互理解、相互扶助の外交です。

──その方策、具体的にはどのようなお考えでしょうか。

鳩山：「友愛精神」を周辺諸国と築き上げ、お互いに助け合う。たとえば今なら、日本の備蓄石油を、切羽詰まっている東南アジアの国へ分けたらどうでしょうか。そして、日本が困ったときには助けようと言ってもらえる国にしていく必要があると思います。

──日本にとっては難しい国もあります。国民感情もあります。

鳩山：それはわかりますが、信頼関係があるはずのトランプ米大統領からも「助けない、自分でやれ」と言われるようではいけません。だからこそ友愛精神で、とくに私は中国、韓国、あるいは北朝鮮といった国々とも、友愛精神でお付き合いしていくことが重要であると考えます。もちろんイランも、ロシアもです。

──しかしロシアは国連でもほぼすべての国々による賛成多数で非難決議が採択されています。侵略非難決議という強いものでした。日本もそうです。これは誤りだと？

鳩山：ロシアのウクライナ侵攻は決して許されるものではありません。しかし、なぜあのような行動に至ったのかという背景や遠因も我々は学ばなければいけない。ロシアにとって一番大きい要因は、NATO（北大西洋条約機構）の東方拡大です。加盟国が16か国だったNATOは、旧東欧諸国が次々と加わるなどして、いまでは32か国です。この動きは、お互いを敵とみなさないために1997年に結んだ「NATO・ロシア基本議定書」への約束違反ではないかとロシアは受け取るわけです。ウクライナ東部、クリミアやドネツクに住むロシア人たちを、ロシアが守らなければならないと主張するのはなぜなのか、耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。

──ロシア側の事情も汲むべきと？

鳩山：どんなことも100対0の理屈で判断するのでなく、双方の事情を、一方的な善悪でなく日本は考えなければならなかった。それなのに、日本は安易にウクライナ支援にまわってロシアを敵国としてしまい、北方領土問題が完全に消えてしまい、エネルギー供給における石油・天然ガス開発事業「サハリン2」の問題も停滞させてしまった。

──確かに、エネルギー問題に関してはロシアとのパイプを残しておくべきという声は与野党ともにあります。

鳩山：エネルギーの大半を輸入に頼る日本は、さまざまな国から供給できるような環境を整えなければいけない、それなのにアメリカの味方をしてイランを敵にまわし、ロシアとも話し合いが難しくなっている。100対0でなく、たくさんの国と関係を維持する努力を政府はすべきだと思います。

（第3回につづく）

（聞き手・構成：日野百草）

【プロフィール】

日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や政治倫理、近現代史のルポルタージュを手掛ける。一般社団法人日本ペンクラブ広報委員会委員。