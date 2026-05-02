ファン・ペルシー監督、上田綺世のステップアップに理解を示す

オランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、チームの主軸として活躍する日本代表FW上田綺世の去就について言及した。

オランダメディア「Voetbal Primeur」が報じている。

指揮官は来季も引き続き上田を自身のチームに留めたいという強い希望を抱いている。現地時間5月1日に行われたインタビューに応じたファン・ペルシー監督は、去就が注目される日本人ストライカーについて「私の視点から言えば、当然ながら彼には来年もここにいてほしいと思っている」と残留を熱望した。

今季の上田は開幕直後こそ絶好調だったが、シーズン中盤には不振に陥る時期もあった。ファン・ペルシー監督は「彼は我々にとっても、我々のプレースタイルにとっても極めて重要な存在だ。アヤセはシーズンのスタートこそ非常に良かったが、その後少し調子を落とした時期があった」とこれまでの歩みを振り返っている。

さらに指揮官は、苦しい時期を乗り越えた上田の精神面を高く評価。続けて「そのことについても彼と話し合ったが、彼がその不調からどのように立ち直ったか、その姿を見られたのは素晴らしいことだった。それが彼のキャラクターを物語っている」と、逆境を跳ね返した姿勢に称賛を送っている。

一方で、上田にはさらなるステップアップを果たすための移籍の噂も絶えない。ファン・ペルシー監督は本人の意向を尊重しつつも、「彼自身の視点に立てば、ステップアップするのに良い時期だと考えているかもしれない。ただ、それは本人に聞いてみなければならないことだ。私には分からない」と言及した。

現時点で指揮官と上田の間で移籍に関する具体的な話し合いは行われていないというが、監督は終始慎重な姿勢を崩さなかった。絶大な信頼を寄せる絶対的エースが来季どのような決断を下すのか、現地での注目は高まるばかりだ。（FOOTBALL ZONE編集部）