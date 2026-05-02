ケージに閉じ込められてしまったかのように、切ない声で訴えるワンコ。しかしその状況には思わずクスッとしてしまう事実が隠されていました。

勘違いから生まれた一連のやり取りが癒されると話題になり、投稿は記事執筆時点で40万再生を突破。「可愛すぎる」「開けてって言ってる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ケージに閉じ込められた』と文句を言うシニア犬→実は開いていて…勘違いに気付いた瞬間】

閉じ込められた…！？

Instagramアカウント「_yu_na_hi_」に投稿されたのは、ケージの中で助けを求めるような声をあげるワンコのお姿。登場するのはミニチュアダックスフンドのななちゃん、12歳の女の子です。

この日、ななちゃんはケージの中から開いている扉越しに飼い主さんを見つめていたといいます。しかしその表情はどこか切なげで、自分が出られる状況にあるとは気付いていなかった様子。どうやら、閉じ込められていると思い込んでいたようです。

一生懸命訴えるななちゃん

ななちゃんは顔を上げ、「クーン、クーン」と高い声で鳴きながら何かを訴えていたそう。その様子はまるで「開けてほしい」と文句を言っているかのようで、どこか必死さも感じられるもの。

飼い主さんが「開いてるよ」と優しく声をかけても、ななちゃんはすぐには理解できなかったといいます。鳴くのをやめ、一瞬固まる仕草を見せながら戸惑う姿は、思わずクスッと笑ってしまうほど愛らしいものだったとか。

気付いた瞬間の愛おしさ

何度か声をかけられたあと、ななちゃんはようやく扉が開いていることに気付いたそう。ゆっくりと立ち上がり、一歩ずつ慎重に外へ向かうその動きは、シニア犬らしい穏やかさを感じさせます。

途中でお洋服の袖に足が引っかかる場面もありつつ、無事に外へ出ることに成功。ちょこちょこと歩いてくる姿からは「あ、開いていたんだ！」と納得したような空気も漂っていたのだとか。そんな勘違いから始まる一連の流れが、多くの人の心を和ませたのでした。

投稿には「全てにおいて愛おしい」「あ、開いてた…！の時の仕草が可愛すぎます♡」「良かったね、空いてたよ」「開いてる事に気付かない鈍感さも可愛過ぎる︎」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「_yu_na_hi_」では、姉犬ななちゃんと妹犬ひなちゃんの日常が数多く投稿されています。心がほっこりするような愛らしさに癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「_yu_na_hi_」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。