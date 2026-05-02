霜降り明星・せいや、第2子誕生を『ANN』で報告 瞬間は電話で聞く「緊張した」
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、1日深夜放送のニッポン放送『霜降り明星のオールナイトニッポン』（毎週金曜 深1：00）に出演。第2子が誕生したと報告した。
【写真】おめでとう！せいや、第2子誕生を『ANN』で報告
健康に関するトークの中で、せいやは「娘も生まれましたからね。子供生まれまして。2人目なんで、大々的に言うのも…」とサラッと伝えた。粗品から「すごいやん！いつ？」と向けられると「きょうですね。きょうのルミネ前。電話で、生まれる瞬間を聞いていたんやけど、緊張したなー。生まれる寸前の、あっちの現場の緊迫した瞬間だけ聞こえるから、緊張した。（電話は）移動中」と話していた。
せいやは、テレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』内で「俺も5月に2人目の子、生まれます！」と明かしていた。
【写真】おめでとう！せいや、第2子誕生を『ANN』で報告
健康に関するトークの中で、せいやは「娘も生まれましたからね。子供生まれまして。2人目なんで、大々的に言うのも…」とサラッと伝えた。粗品から「すごいやん！いつ？」と向けられると「きょうですね。きょうのルミネ前。電話で、生まれる瞬間を聞いていたんやけど、緊張したなー。生まれる寸前の、あっちの現場の緊迫した瞬間だけ聞こえるから、緊張した。（電話は）移動中」と話していた。
せいやは、テレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』内で「俺も5月に2人目の子、生まれます！」と明かしていた。