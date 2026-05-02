【ちいかわ】草むしり検定やスーパーアルバイターの小物チャーム登場!「やばい、称号欲しい」「これ欲しい! ちいかわパーク行きてぇ!」とファン歓喜
ちいかわの世界でおなじみの“草むしり検定”。昨年は、ちいかわがついに「5級」に合格し、うさぎが「2級」に昇級しました。このほど、「スーパーアルバイター」の資格を保有するシーサーも含め、3人の頑張りを称えるアイテムが登場し、SNSで話題となっています。
🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩
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5月1日(金)より登場⭐️
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・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証5級 ちいかわ)
・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証2級 うさぎ)
・ちいかわパーク 小物チャーム (スーパーアルバイター)
各\600(税込)
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お待たせしました✨
新しいチャームをつけて、合格のよろこびをシェアしてね🎶
(@chiikawa_parkjpより引用)
ちいかわパーク 小物チャーム
作中に登場する検定証をそのままミニサイズで再現したチャーム、どれも可愛いですね。キャラごとの表情や色味もばっちり。バッグやポーチにつけやすいサイズ感で、ファン心をくすぐる仕上がりになっています。
ラインアップは「草むしり検定証5級(ちいかわ)」「草むしり検定証2級(うさぎ)」「スーパーアルバイター」の全3種。SNSで紹介されると、「やばい、スーパーアルバイターの称号欲しい」「スーパーアルバイター付けて出勤しようかな」「合格の喜びをチャームでシェアって発想が可愛すぎる」「これ欲しい! ちいかわパーク行きてぇ!」と話題に。アルバイトに行くときに付けたり、合格祈願のお守りにするのもいいかもしれませんね。
価格はいずれも600円。気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩5月1日（金）より登場⭐️・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証5級 ちいかわ)・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証2級 うさぎ)・ちいかわパーク 小物チャーム (スーパーアルバイター)各\600(税込)お待たせしました✨… pic.twitter.com/nyvJrqMPPB- ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) April 25, 2026
🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩
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5月1日(金)より登場⭐️
・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証5級 ちいかわ)
・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証2級 うさぎ)
・ちいかわパーク 小物チャーム (スーパーアルバイター)
各\600(税込)
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お待たせしました✨
新しいチャームをつけて、合格のよろこびをシェアしてね🎶
(@chiikawa_parkjpより引用)
ちいかわパーク 小物チャーム
作中に登場する検定証をそのままミニサイズで再現したチャーム、どれも可愛いですね。キャラごとの表情や色味もばっちり。バッグやポーチにつけやすいサイズ感で、ファン心をくすぐる仕上がりになっています。
ラインアップは「草むしり検定証5級(ちいかわ)」「草むしり検定証2級(うさぎ)」「スーパーアルバイター」の全3種。SNSで紹介されると、「やばい、スーパーアルバイターの称号欲しい」「スーパーアルバイター付けて出勤しようかな」「合格の喜びをチャームでシェアって発想が可愛すぎる」「これ欲しい! ちいかわパーク行きてぇ!」と話題に。アルバイトに行くときに付けたり、合格祈願のお守りにするのもいいかもしれませんね。
価格はいずれも600円。気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
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