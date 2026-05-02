霜降り明星せいや、第2子女児誕生を生放送で突如報告 性別は「言わんとこうと思ったのに」口滑らせる
【モデルプレス＝2026/05/02】お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、5月1日放送のラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週金曜25時〜）に出演。第2子女児が誕生したことを報告した。
【写真】霜降りせいや、口滑らせた生放送直後の様子
番組では、2人が健康についてのトークを展開。すると、せいやは「娘も産まれましたからね」と突如、第2子誕生を報告し「2人目なんでね、大々的に『産まれました！』というのも恥ずかしいので」と話した。
相方の粗品から「娘って言っていいの？」と尋ねられると、「娘って言ったなぁ！俺。言わんとこうと思ったのに」と性別は言う予定ではなかったと打ち明けたせいや。粗品から「すごいやん！いつ？」と質問されると、せいやは「今日のルミネ前です」と明かし「（妻が）大阪に里帰りしていて。緊張したなぁ。電話で産まれる瞬間を聞いていて。上院の心拍音が聴こえて『数値が下がってる』みたいな現場の緊迫した状態が聞こえたから祈ったな」と立ち会いは叶わず、電話で出産の様子を聞いていたことを振り返った。
また、「M-1で霜降り明星、霜降り明星ってめくれる時ぐらい。『いけー！』って」と当時の緊迫感について回顧。自身は移動中だったそうで、「もう（出演）ギリギリ。ですぐ粗品さんに言って」と語っていた。
せいやは、2023年9月に一般女性との結婚とお相手の妊娠を発表し、同年12月9日に第1子が誕生したことを報告。また、4月5日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（深夜0時55分〜）に出演した際に「5月に2人目が産まれます！」と第2子誕生予定であることを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆せいや、第2子女児誕生
番組では、2人が健康についてのトークを展開。すると、せいやは「娘も産まれましたからね」と突如、第2子誕生を報告し「2人目なんでね、大々的に『産まれました！』というのも恥ずかしいので」と話した。
また、「M-1で霜降り明星、霜降り明星ってめくれる時ぐらい。『いけー！』って」と当時の緊迫感について回顧。自身は移動中だったそうで、「もう（出演）ギリギリ。ですぐ粗品さんに言って」と語っていた。
◆せいや、2023年に結婚＆第1子誕生
せいやは、2023年9月に一般女性との結婚とお相手の妊娠を発表し、同年12月9日に第1子が誕生したことを報告。また、4月5日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（深夜0時55分〜）に出演した際に「5月に2人目が産まれます！」と第2子誕生予定であることを明かしていた。（modelpress編集部）
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