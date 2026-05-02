URBAN RESEARCH DOORS新ライン登場、上質×抜け感で叶える大人の春夏スタイル

URBAN RESEARCH DOORSから、上質さとリラックス感を兼ね備えた新ラインが登場。忙しい日々の中でも自分らしくいられる、自然体で心地よいスタイルを提案します。素材やシルエットにこだわったアイテムは、日常をさりげなく格上げしてくれる存在に♡この春夏、ワードローブに取り入れたい注目ラインです。

上質と抜け感を両立した新ライン

新ラインのテーマは「Refined, effortlessly yours.」。上質でありながら気負わない、自然体の美しさを引き出すアイテムが揃います。

適度な肌見せやデニムとのバランスによって生まれる抜け感が特徴で、華奢なアクセサリーとも好相性。

また、すべてのアイテムには特別仕様の“DOORS”タグを採用。通常ラインとは異なるデザインが、新ラインならではの特別感をさりげなく演出します。

日常着でありながら、洗練された印象を叶えてくれるコレクションです。

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注目アイテムをチェック

今回のラインナップは、シンプルながら素材やシルエットにこだわった4アイテムを展開します。

まず「High Gauge Cotton Tee（8,250円）」は、カラーOFF／YEL.BUTTER／DUSTY BLUE、サイズF。

国内生地・国内縫製の超長綿を使用したTシャツで、毛羽立ちにくく美しい風合いをキープ。コンパクトなシルエットで大人っぽく着こなせます。

「Linen Stripe I-Line Skirt（14,300円）」は、カラーNATURAL、サイズS／M。リネン100％のオリジナルストライプ生地を使用し、かすれた風合いが抜け感を演出。

フリンジ仕様のウエストデザインもポイントです。

「Soft Crinkle Blouse（13,200円）」は、カラーGRY／MINT、サイズF。楊柳のシワ感とムラ染めがニュアンスを生み、ギャザーのボリュームで女性らしさをプラス。

パイピング仕立てで肌あたりにも配慮されています。

「Belted Light Denim（13,200円）」は、カラーL.INDIGO、サイズS／M。軽やかな素材感で夏でも快適に着用可能。ベルト付きデザインとサイドラインで、すっきりとした美シルエットを実現します。

発売情報と展開店舗

予約は2026年4月21日(火)よりオンラインストアにて受付中。発売は2026年5月8日(金)からスタートします。

取り扱い店舗は、ららぽーと豊洲店、なんばパークス店、二子玉川ライズ店、テラスモール湘南店、ルミネ新宿店、グランフロント大阪店、ららぽーとEXPOCITY店、エスパル仙台店、ルミネ池袋店、NEWoMan高輪店、京都高島屋S.C.店（4月25日(土)グランドオープン）など全国の主要店舗とオンラインストアで展開予定です。

※発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

自然体で楽しむ上質スタイル

忙しい毎日でも、心地よく美しくいられる服は女性にとって欠かせない存在。URBAN RESEARCH DOORSの新ラインは、そんな願いに寄り添いながら、さりげない洗練を叶えてくれます。

シンプルなのに印象に残る一着で、あなたらしい春夏スタイルを楽しんでみてください♡