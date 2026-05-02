「めっちゃイチャイチャしてそう」佐久間大介、目黒蓮とのハーフアップ密着ショット！ 「めめ照れてる？」
Snow Manの佐久間大介さんは5月1日、自身のInstagramを更新。目黒蓮さんとのお揃いハーフアップヘアのツーショットを披露しました。
【写真】佐久間大介＆目黒蓮、お揃いハーフアップ姿
この投稿にコメントでは「生きていけるっ！！」「恋しい」「か、かわいい〜！」「もう最高でしかない」「好きすぎて泣く」「めめ照れてる？」「尊すぎる！！」「久々めめさくのいちゃいちゃぶりが観れて幸せすぎた」「この後めっちゃイチャイチャしてそう」「もうカップルじゃん」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介＆目黒蓮、お揃いハーフアップ姿
「この後めっちゃイチャイチャしてそう」佐久間さんは「ハーフアップ風呂友 久々に会えて嬉しかったわ〜」とつづり、2枚の写真を投稿。カナダから一時帰国中の目黒蓮さんとのツーショットを披露しています。ピンク髪ハーフアップの佐久間さんと黒髪ハーフアップの目黒さんが、2人とも黒い衣装姿で向かい合って密着。手を取り合っています。
目黒さんの旅立ちスリーショット1月21日の投稿で「行ってらっしゃい」とつづり、海外ドラマの撮影のためカナダへ旅立つ目黒さんを空港で見送る様子を投稿している佐久間さん。目黒さんを真ん中に、佐久間さん、同グループメンバーの阿部亮平さんが体を寄せ合うスリーショットを披露し、ファンからは「メンバー愛を感じます！！！」「蓮くんの笑顔見れて幸せです！」「めめ嬉しそう」「素敵な関係すぎて泣けました」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)