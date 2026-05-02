「ツインズ−ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２打席連発の７号を放ち、メジャー移籍後初の１試合マルチ本塁打を放った。

五回、１死からゲレーロが四球で出塁。直後の初球だった。内角低めのスプリットを完璧に捉えると、打球は左翼席に弾丸ライナーで飛び込んでいった。

２打席連発に敵地は騒然となり、悠然とダイヤモンドを一周してホームにかえってくるとゲレーロとお辞儀ポーズ。初めて１試合２度目のホームランジャケットを着込み、白い歯をこぼした。さらにここまでの６本はすべてソロ本塁打だったが、初めて走者を置いた状況での一発だ。

岡本は同点に追いつかれた直後の四回先頭の第２打席で浮いたスライダーを完璧に捉え左翼席に勝ち越し弾をたたき込んでいた。３打席連発がかかった七回の第４打席は勝負がフルカウントにもつれ込んだ中、冷静に四球を選んだ。その後、ピアンゴのタイムリーでメジャー移籍後最多の３得点をマークした。

４月はメジャーの壁にぶち当たって月間打率・２００と低迷したが、下旬に２試合連続の決勝タイムリーを放つなど要所で価値ある働きを見せていた岡本。５月に入り上昇気流に乗っていきそうな気配だ。