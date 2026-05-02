【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）

【映像】「かわいいぞ」“初登場”のヒール美女トリオにまさかのリアクション

会場が、3人のヒール女子に対して完全に牙を剥いた。マイクを握った瞬間から「お前らなんか要らない！」コールと地鳴りのような大ブーイングが降り注ぎ、実況アナウンサーも「近年稀に見る大ブーイング」と絶句。NXTからメインロスターに上がってきた3人組のデビュー戦は、予想を超える凄まじい怒号に包まれた。

WWE「SmackDown」最新回の主役は、“フェイタル・インフルエンス”（ジェイシー・ジェイン、ファロン・ヘンリー、レイニー・リード）。SmackDown女子戦線に殴り込みをかけた3人は、この夜だけで二度の乱入劇を敢行し、ロッカールームの人気者たちを次々となぎ倒した。

発端は、新WWE女子タッグ王者ブリー・ベラ＆ペイジによるプロモだった。そこへシャーロット・フレアーとアレクサ・ブリスが割って入り、急遽タッグ王座戦が決定。リング上が王者と挑戦者の構図で温まったその瞬間、新入りのジェイシーがリングサイドへ走り込んだ。

エプロンサイドでジェイシーがペイジの脚を掴み、そのまま剥き出しの階段へ叩きつけ試合はノーコンテスト裁定。間髪入れず残る2人もリングへ雪崩れ込み、ブリー、ペイジ、シャーロット、アレクサの4人を一斉に蹂躙した。レイニーとファロンの合体フィニッシャーが炸裂すると、会場は怒号一色。「ブーイングすげえ」「ブーイングやばすぎて予想外なの草」と、新参ヒールたちへの凄まじい拒絶反応にファンも騒然となった。

マイクを握ったジェイシーは「ここはもうアタシたちの家よ、ベイビー」「お前らのお気に入りを全員終わらせてやる」と宣言。だが、その言葉すらブーイングに飲み込まれかけ、本人が間を取り直す場面も。「すげえなおい」「これだけブーイングがあるのは凄い」「ヒールとしては最高」と、ファンも予想をはるかに超えた“嫌われ役”ぶりに驚きを隠せない。

さらにジェイシーは、新WWE女子王者となったばかりのリア・リプリーとの即興シングル戦を要求。王者が格の違いを見せつける流れかと思われた終盤、再びフェイタル・インフルエンスが介入し、3対1で袋叩きに。リアはDQ勝利こそ手にしたものの、リング上で晒し者にされる散々な「SmackDown」王者としての初陣となった。

シングル、タッグ、新王者の凱旋、さらにはティファニー・ストラットンがジュリアを下し新女子US王者となるなど話題満載の大会だったが、最も強烈なインパクトを残したのは“フェイタル”の3人だった。NXTで培った悪さそのままの存在感に、ファンからも「凄いなこれ売れそうだ」「ファロンかわいいぞ」「マイクも上手い」と、嫌悪と興味が入り混じったコメントが続出。たった一夜で女子戦線の空気を塗り替えてみせた。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）