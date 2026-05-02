開催：2026.5.2

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 3 - 0 [ジャイアンツ]

MLBの試合が2日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

2回裏、4番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 SF

4回裏、2番 フニオール・カミネロ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 2-0 SF

6回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 3-0 SF

試合は3対0でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで2勝4敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 10:22:08 更新