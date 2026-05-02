〈「あの忙しさで、よく3人目を考えたね」フリーに転身、3人育児と仕事のはざまで…中村仁美（46）が明かす、3人目出産を決めた理由〉から続く

先ごろ出版された初の著書『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』（光文社）が重版を重ね好評を博している中村仁美さん（46）。フジテレビのアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサーとして、テレビ、ラジオ、雑誌連載など仕事面が多忙な一方で、3人の男の子の母としても奮闘中。

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夫である芸人コンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹さんが自身の番組で披露する、家庭内での抱腹絶倒のエピソードは、時折メディアでも話題に。

今回は著書の話とともに、これまで語られることのなかった中村さんの本音、また仕事や子育て、この先の人生について率直な思いを伺った。



中村仁美さん

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一人ひとりと精神的に向き合う難しさが出てきましたね

――インスタグラムを拝見していると、よくテニスをやられていますよね。プライベートの充実、余裕が窺えます。

中村 全然余裕ないです。テニスをやめればいいのかもしれないけど、自分の息抜きにもなるのでこれはこれで必要な時間かなと。子どもが小さい頃は物理的に時間を取られましたけど、今は一人ひとりと精神的に向き合う難しさが出てきましたね。

――それはどういったことですか？

中村 長男はなんでも自分でできる子ですが、今は思春期特有の悩みをいろいろと抱えています。一緒にいた時間が長い分、距離が近くなりがちで、一緒に悩んじゃうこともあるので、もっと俯瞰で見ないといけないなと思っています。

――大竹さんがテレビで話すお子さんたちのエピソードを聞いていると、みんなたくましく育っていておもしろいなと。

中村 次男は勉強が苦手で、自分で書いた字が読めないほど汚い（笑）。親や先生が言ってもダメで、友だちの影響や自分で何とかしようと思わないと変わらないようですね。ただ先生曰く、社交的で仲間も多いようなので、誰かを傷つけたり意地悪をしたりしなければ、それでいいかなと。

――三男も今年から小学生になられました。

中村 三男はお兄ちゃん二人を見ているせいか勘がいい。末っ子で、自分がかわいいという自覚もあって、「僕はママの隣で寝るって決めてるんだー」なんて言ってくっついてくるので、もう「かわいいなぁ〜」なんて思っちゃいますけど、3人とも等しくかわいい、思いは一緒ですね。

――スマホやタブレットも日常にあると思いますが、使用ルールなどは気にされていますか？

中村 与えすぎてしまった、とすこし反省しています。長男は自制できる子なんですけど、次男は一時期、iPadが遊び相手でしたから、あの手この手で引き離そうとはしているんですが難しいです。「勉強なんてしなくたって、全部iPadで調べればいいじゃん」なんて言いますからね、その辺は達者なんですよ（笑）。どこかで「将来的に必要なスキルだから」って自分に言い聞かせることもありますが、内心「絶対違うよな」とも思っています。

「高齢夫婦」という現実

――お話を伺っていると、なるべくして結ばれたお二人という気がします。ご著書でも「高齢夫婦」という現実に触れられていますが、やはり一番の気がかりはお子さんたちの将来ですか？

中村 そうですね、はっきりと現実を伝えていかなければ、と思っています。長男は真面目ですけど、「俺、どうしたら楽にお金を稼げるかな」って、最近はそんなことばかり。悲しいんですけど（笑）。「仕事はやりがいや、誰かのために働くという気持ちがないと続かないよ」、「お母さんもお金を残さないし、あなたたちはお父さんと同じようには稼げないからね！」と言うんですけど、全然響かないみたいで。次男にも「自分が選んだ人生は、絶対人や世の中のせいにしちゃいけないよ」と伝えています。

――長男が誕生した頃と現在では、世の中の働き方も、中村さんの育児観も少しずつ変化してきたのではないでしょうか。

中村 以前は、共働きの家庭でも、妻側の負担が圧倒的でしたが、今はママ友や元同僚たちと話していても、分業が進んでいるように感じます。働きながら子どもを育てるのは当たり前とはいえ、大変なものは大変。そのつらさを共有できるパートナーの存在は大きいですよね。うちの場合、かつては私が文句を言うばかりで、そのつらさを共有できていませんでした。一人目の時は、夫は好きなだけ働いて、飲んで、という独身時代のままのような生活。今は夫もだいぶ変わりましたが、当時、もっと育児の大変さを分かち合うことができればよかったなと思います。

夫が変なことを言ったりやったりしたら、すぐにスマホにメモしています（笑）

――多くの葛藤を乗り越えてこられたのだと察しますが、やはり中村さんのご家庭は、次々に面白いことが起きる。その類稀な日常が、こうして一冊の本になったのですね。

中村 夫が変なことを言ったりやったりしたら、忘れないようすぐにスマホにメモしています（笑）。そう考えると、やっぱり家族といるのは楽しい。3人の子を育てながら仕事もさせてもらえて、本当に恵まれていますよね。これで楽しまなきゃ罰が当たるな、と思っています。

――時に、後ろ向きな考えに支配されてしまうこともありますか？

中村 もちろんありますよ！ でも、すべてを完璧に解決しなくてもいいのかな、と思えるようになりました。昔は何でも白黒はっきりさせたいタイプで、言いたいことは全部言ってきたんです。でも子どもができてからは、グレーのまま進んでもいい、すべてを吐き出さなくてもいいと思えるようになって。それで随分、自分自身も楽になりましたね。

こんなにも私を欲してくれるんだという幸せ

――社会環境は依然として厳しく、仕事とライフイベントの間で悩む世代も多いです。そうした方々に、中村さんが実感されている「子育ての楽しさや魅力」を伝えるとしたら、どんな言葉を贈りますか？

中村 私の場合、子どもがかわいいという感覚は、32年間生きてきて初めて知ったものでした。「この世に、こんなに愛おしい存在ってあるの!?」という驚き。それまでの人生にはない、まったく新しい感情でした。

――それは、結婚や仕事とはまた違う感動だったんですね。

中村 全然違います！ 結婚は相手への敬意や思いをちゃんと伝えないと破綻する可能性もありますけど、子どもはある程度の年まで、無条件にママを大好きでいてくれる。親の愛は無償といいますが、多分子どもからの愛の方が無償なんです。

こんなにも私を欲してくれるんだという幸せは、他では感じたことのないものでした。もちろん、思い通りにいかないことも多く大変ではあります。それでも、子どもたちの寝顔や、ふとしたひと言に救われ、「ああ、今日もいい一日だった」と思えるんです。その積み重ねこそが、私にとっての子育ての喜びなのかなと。もし今、育児に悩んでいる方がいたり、子を持つことに迷いがあったりするなら、この本を手に取っていただけたらうれしいです。

写真＝志水隆／文藝春秋

（川村 夕祈子）