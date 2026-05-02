宇宙飛行士たちは、地球とは全く違う環境でどんな暮らしをしているのか。これまでに何度も宇宙へ行ったことがある野口聡一さんの新著『宇宙でラーメンは食べられるか 宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎）から、野口さんが「宇宙生活でもっとも大事な道具」とするちょっと意外なアイテムを紹介する。

【意外過ぎ！】野口さんが「最も重要」と語るアイテムとは？



元宇宙飛行士の野口聡一さん（書籍より、以下同）

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持ち込める私物は「1.5キロ」だけ

あなたは旅行のパッキングは得意ですか？ 旅慣れていてパッキングはお手のものという人も、荷物は必要最低限しか持たないミニマル派の人も、宇宙で暮らすためのパッキングには頭を悩ませるかもしれません。

飛行機の場合、航空会社や座席クラスなどにもよりますが、機内に持ち込む手荷物は「合計で10kgまで」が一般的です。預け入れ手荷物なら「一人20kgまで無料」ということが多いですよね。では、宇宙船には私物は何kgまで持ち込めるでしょうか。

私が2009年にロシアのソユーズ宇宙船に乗ったとき、私物の持ち込みは1.5kgまででした。私が宇宙飛行士という職業を選ぶきっかけになった、立花隆さんの著書『宇宙からの帰還』の単行本はおよそ400g。これだけで重量制限の4分の1を超えてしまいます。

「それほど少ない荷物で、宇宙での生活が成り立つのか」と疑問に、あるいは不安に思った人もいるかもしれません。じつはこれ、「私物」というのがポイントです。プロの宇宙飛行士として宇宙に行く場合、衣服も、歯ブラシ、シャンプー、ひげそりといったグルーミング用品も、すべて任務に必要なものと見なされて支給されますし、私物とは別枠で持ち込みが可能なのです。

「それなら、1.5kgの私物枠なんていらないのでは？」と考える人もいそうです。たしかに、私物がなくても生活と業務には困らないでしょう。それでも、どうしても宇宙に持って行きたいもの。私にとっては、前述の『宇宙からの帰還』がその一つでした。『宇宙からの帰還』を持って行けば、ソユーズの私物枠は残り1100gしかありません。

ここから、私のグラム単位で荷物を削る戦いがはじまりました。

写真にワッペン、その他に持ち込むものは……

家族や友人の写真。これらは1枚1g程度なので問題ないでしょう。当時はいまのようにスマートフォンは普及していませんでしたから、紙の写真は宇宙飛行士の私物の定番でした。

ワッペンも外せません。宇宙飛行士が身につけるワッペンは、ミッションの目的やテーマを表すロゴが描かれています。一緒に宇宙に行く仲間、そして、地上で支えているスタッフの想いがずっしりとこもった大切なものです。とはいえ、重さはわずか数gです。こちらも持って行きましょう。

あとは、自分の子どもや親戚の子どもに「これ宇宙に持って行って」と託されたおもちゃの数々や、知人から「これを宇宙で聞いてほしい」と渡されたCDをどうするか（当時はまだCDでした）。断るのもしのびなく、選別には本当に悩まされました。

ちなみに、スペースシャトルやISSはおよそ5kgまで私物を持ち込めます。ソユーズよりはましですが、それでも少ないというのが正直なところでしょう。

2020年にスペースXの民間宇宙船「クルードラゴン」で3度目の宇宙に向かった折には、2度の宇宙飛行の経験から、私が「宇宙生活でもっとも大事な道具」と考えるに至ったあるものを私物枠に潜ませることにしました。

ちょっと意外な「もっとも大事な道具」とは？

私が考える、宇宙生活でもっとも大事な道具。それは、柄の長いスプーンです。スプーンをはじめとするカトラリー類も宇宙生活に欠かせないものですから、NASAから支給されるものが当然あります。NASAのロゴが刻印された立派なもので、持ち帰ればよい記念になります。ただ、私としては使い勝手にやや不満がありました。

宇宙食については後ほどくわしくお話ししますが、宇宙食はアルミパウチに入っているものが多く、パウチにカトラリーを突っ込んで食べるのが基本スタイルです。支給されるスプーンやフォークは一般的な食事で使われるものと同じサイズなので、パウチに突っ込んで使うには柄がやや短く、指がたびたび汚れてしまうのです。

非常にささいなことだと思われるかもしれません。実際、私以外の宇宙飛行士はあまり気にしていないようでした。そもそも、指が汚れたら拭けばいい話です。それでも、私は食事の快適性アップのために柄が長く、さらにパウチのすみにたまった食べものもすくいやすいようヘッド部分が小さめのスプーンを探し出し、貴重な私物枠を費やして宇宙へと持って行ったのです。

スプーンにはあらかじめ面ファスナーも貼り付けておきました。宇宙服や宇宙船内には、物品を固定するために、あらゆるところに面ファスナーが設置されています。スプーンに面ファスナーを貼り付けておけば、食事中にカトラリーから手を離したいときも宇宙服や壁などにさっと固定でき、非常に便利というわけです。

〈毎週金曜日は「ギュッと肩を寄せ合い…」「パクっと口で」野口聡一さんが明かす、宇宙飛行士たちの『数少ない娯楽事情』〉へ続く

（野口 聡一／Webオリジナル（外部転載））