コント公演『混頓vol.9』上演決定！ A.B.C‐Z五関晃一、ハシヤスメ・アツコ、加藤大悟、紅しょうが稲田出演
五関晃一（A.B.C-Z）、ハシヤスメ・アツコ、加藤大悟、稲田美紀（紅しょうが）が出演するAOI Pro.コント公演『混頓 vol.9』が、8月21日より草月ホールで上演されることが決定した。脚本・演出は竹村武司と加納愛子（Aマッソ）、そして辻皓平（ニッポンの社長）が手がける。
【動画】『混頓 vol.9』幕間コントドラマ『声を盗れ！』予告編
『混頓』は、2023年10月にシリーズ第1弾となる『混頓 vol.1』がシアターマーキュリー新宿にて上演され、その後、TOKYO FMホールへと規模を拡大。井桁弘恵、堀田茜、美弥るりかなど豪華出演陣がたびたび話題を呼んだ。
本年2月に上演された『混頓 vol.8』では、小森隼（GENERATIONS）、渡邉美穂、牧島輝、イワクラ（蛙亭）がキャストとして名を連ね、新たにぴあが共催に加わった。会場も草月ホールへと移し、さらにパワーアップした『混頓』を届けた。
そしてこのたび、コント公演『混頓』シリーズ第9弾となる『混頓 vol.9』の上演が決定した。『混頓 vol.8』に引き続き、『混頓 vol.9』も草月ホールで上演される。
『混頓』は、2本立ての新作書き下ろしによるオムニバスコント形式。本作1作目の脚本は、脚本家・竹村武司が担当する。これまでに『山田孝之の東京都北区赤羽』や『魔改造の夜』といったエッジの効いた話題作を数多く手がけ、バラエティからドラマまでジャンルを問わずヒットを飛ばし続けてきた。その緻密かつ大胆な構成力は業界内外から絶大な信頼を集めており、まさに現代エンタメシーンを牽引するヒットメーカーのひとりだ。
竹村とタッグを組み、演出を手がけるのは、お笑いコンビAマッソの加納愛子。芸人として唯一無二の感性を放つ一方、エッセイ集の執筆やドラマ脚本など文筆業でも高く評価されており、近年では自身が演出・脚本を務める舞台でも成功を収めている。鋭い観察眼と独自の毒気が、竹村の脚本とどう共鳴するのか。演出家としての手腕にも大きな注目が集まる。
2作目の脚本・演出は、お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が担当する。『キングオブコント』では4年連続ファイナリスト、『ダブルインパクト』では初代王者に輝くなど、数々の賞レースで快挙を成し遂げ、その独特かつ破壊力あるコントの世界観で圧倒的な支持を獲得してきた。近年ではバラエティ番組での活躍に加え、劇場の枠を超えたクリエイティブな活動も展開。今、最も動向が注目されている若手芸人きっての奇才が、どんな世界観を創り上げるのか期待が高まる。
出演者には、A.B.C‐Zのメンバーとして華やかなパフォーマンスと確かな表現力でグループを牽引し続ける五関晃一（A.B.C‐Z）が決定した。グループでの活動はもちろん、舞台『振り子』やClassic Movie Reading Vol.2『風と共に去りぬ』など、演劇界でもその実力は高く評価されている。また、振付師としても異才を放つ彼が、本作のコントでどのような化学反応を見せるのか期待が高まる。
共演には、元BiSHのメンバーで、現在はタレント・俳優として唯一無二の存在感を放つハシヤスメ・アツコが決定した。バラエティ番組で見せる強烈なキャラクターでお茶の間の人気を博す一方、ドラマ『大奥』や『爆上戦隊ブンブンジャー』などに出演し、俳優としても着実にキャリアを積んでいる。なお、本作が初舞台となる。記念すべき初ステージで、彼女ならではの独特の間と個性が、混沌とした世界観にどのようなスパイスを加えるのか注目だ。
圧倒的な歌唱力と存在感で注目を集める俳優・加藤大悟も参戦。ミュージカル『刀剣乱舞』山姥切国広役や、舞台『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』四十物十四役など、数々の人気作でメインキャストを務めてきた。ソロアーティストとしても活動し、多才な才能を発揮し続ける彼が、コントという新境地で見せる新たな一面にも期待が集まる。
また、お笑いコンビ「紅しょうが」として『女芸人No.1決定戦 THE W 2023』で見事優勝を果たした稲田美紀（紅しょうが）の出演も決定した。コンビとして大阪から活動拠点を東京へ移し、バラエティ番組やラジオでの卓越したトークスキルで、お笑い界に強烈なインパクトを与え続けている。近年は抜群のキャラクターを活かし、ドラマや舞台など多方面で活躍の幅を広げており、本作でどのような役どころを見せるのかにも注目が集まる。
そして、前回公演『混頓 vol.8』で大きな話題を呼んだ幕間コントドラマ『声を盗れ！』の待望の続編となる第2話も上演される。
さらに、幕間の日替わりコントには、圧倒的な声量と展開力で注目を集める実力派コンビ・TCクラクションの出演も決定。メインキャスト4名による新作コントの合間を、彼らの確かな笑いがつなぎ、劇場全体をさらなる混沌の世界へと誘う。
チケット情報などの詳細は、公式HPにて後日発表予定だ。
AOI Pro.コント公演『混頓 vol.9』は、草月ホールにて8月21日〜23日上演。
※キャストとスタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■出演：五関晃一（A.B.C-Z）
『混頓 vol.9』に出演します、A.B.C-Z 五関晃一です。どんな内容かはまだわかりませんが、普段ふざけて適当なことばかり言ってるので、そんな一面もコントに活かせたらなと思います。全員で作る空気感みたいなものが大事だと思うので、共演者の皆さまとは初めましてですが、早い段階で自分を知ってもらえるよう殻を破って稽古に励みたいです！ が…人見知りが発動しないか心配です。
■出演：ハシヤスメ・アツコ
なんと！ 『混頓 vol.9』に出演することが決定しました！ ハシヤスメ・アツコです！ コントは観るのも好きですが、演じるのも大好きなのでお話をいただけて光栄です！ 舞台でコントをするのは初めてなのでドキドキですが、個性豊かなメンバーの皆さんと笑いにあふれる空間にできる気しかないので、今はワクワクが止まりません！ これを見た、あなた！ ぜひ、劇場にてお待ちしております！
■出演：加藤大悟
この度、出演させていただくことが決まり、まずとてもドキドキとワクワクでございます。どういうことをやるんだろう、すごく興味があるなと思いお話をいただいた時すごく嬉しかったです！ コントは普段自分がテレビなどで見ていて芸人さん達ってすごいな…と思っていたので、いざ自分がやるとなると上手くできるかなと不安は正直ありますが、稽古で先輩方に沢山教えていただき、頑張りたいと思います！ 皆さまぜひ劇場にお越しください！ よろしくお願いします！
■出演：稲田美紀（紅しょうが）
『混頓 vol.9』に出させていただくことになりました紅しょうが稲田美紀です。過去に混頓シリーズに出演されていた方にお話は聞いていたので声かけてもらった時とても嬉しかったです。芸人以外の方々と集団で舞台でコントができる機会なんて滅多にないので、演技力やアイドル力、人間力など沢山吸収したいと思います。大きい声出しますのでぜひ観に来てください。
■脚本：竹村武司
Aマッソの加納さんと何か一緒に企てたいな、と常々思っていたので、このお話をいただいたときに、真っ先に巻き込みました。加納さんの巻き込みが成功したことで、僕の仕事の大半は終わっています。あとはこの国があらぬいざこざに巻き込まれず、無事に幕が開くことを祈るばかりです。
■演出：加納愛子（Aマッソ）
演出＆灰皿投げのデビューをさせていただきます。数年前からお世話になっている竹村さんと、テレビを飛びだして一緒に舞台を作れることがとっても嬉しいです。出演者3名の皆さんと稲田と脚本の魅力を 200％引き出せるように頑張ります。みなさん、ひと夏の混頓に巻き込まれに、ぜひお越しください。
■脚本・演出：辻皓平（ニッポンの社長）
舞台での30分の脚本に挑戦できる機会はなかなかないので、とても楽しみにしています。RPGが好きで子供の頃からプレイしてきたので、その愛やワクワク感を作品にしっかり詰め込めたらと思っています。観に来てくれた方が何も考えずに楽しめるような舞台を目指して頑張ります。将来にも残っていくような物語を作り、ゆくゆくは作品化やゲーム化も狙っていきたいです。
■幕間コント芸人：TCクラクション
今回、『混頓 vol.9』の幕間でコントをさせていただくことになりましたTCクラクションです。よろしくお願いします！ 幕間コント芸人の名に恥じないようにしっかりと幕間の時間を守り、幕間の雰囲気を壊さないように、皆様を最高の幕間コント体験にいざなうコントをしたいと思います！ あと、もう流石におじさんの年齢なので楽屋や裏で変な人見知りをしないように気をつけたいと思います！ みなさまぜひとも観に来てください！
【動画】『混頓 vol.9』幕間コントドラマ『声を盗れ！』予告編
『混頓』は、2023年10月にシリーズ第1弾となる『混頓 vol.1』がシアターマーキュリー新宿にて上演され、その後、TOKYO FMホールへと規模を拡大。井桁弘恵、堀田茜、美弥るりかなど豪華出演陣がたびたび話題を呼んだ。
そしてこのたび、コント公演『混頓』シリーズ第9弾となる『混頓 vol.9』の上演が決定した。『混頓 vol.8』に引き続き、『混頓 vol.9』も草月ホールで上演される。
『混頓』は、2本立ての新作書き下ろしによるオムニバスコント形式。本作1作目の脚本は、脚本家・竹村武司が担当する。これまでに『山田孝之の東京都北区赤羽』や『魔改造の夜』といったエッジの効いた話題作を数多く手がけ、バラエティからドラマまでジャンルを問わずヒットを飛ばし続けてきた。その緻密かつ大胆な構成力は業界内外から絶大な信頼を集めており、まさに現代エンタメシーンを牽引するヒットメーカーのひとりだ。
竹村とタッグを組み、演出を手がけるのは、お笑いコンビAマッソの加納愛子。芸人として唯一無二の感性を放つ一方、エッセイ集の執筆やドラマ脚本など文筆業でも高く評価されており、近年では自身が演出・脚本を務める舞台でも成功を収めている。鋭い観察眼と独自の毒気が、竹村の脚本とどう共鳴するのか。演出家としての手腕にも大きな注目が集まる。
2作目の脚本・演出は、お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が担当する。『キングオブコント』では4年連続ファイナリスト、『ダブルインパクト』では初代王者に輝くなど、数々の賞レースで快挙を成し遂げ、その独特かつ破壊力あるコントの世界観で圧倒的な支持を獲得してきた。近年ではバラエティ番組での活躍に加え、劇場の枠を超えたクリエイティブな活動も展開。今、最も動向が注目されている若手芸人きっての奇才が、どんな世界観を創り上げるのか期待が高まる。
出演者には、A.B.C‐Zのメンバーとして華やかなパフォーマンスと確かな表現力でグループを牽引し続ける五関晃一（A.B.C‐Z）が決定した。グループでの活動はもちろん、舞台『振り子』やClassic Movie Reading Vol.2『風と共に去りぬ』など、演劇界でもその実力は高く評価されている。また、振付師としても異才を放つ彼が、本作のコントでどのような化学反応を見せるのか期待が高まる。
共演には、元BiSHのメンバーで、現在はタレント・俳優として唯一無二の存在感を放つハシヤスメ・アツコが決定した。バラエティ番組で見せる強烈なキャラクターでお茶の間の人気を博す一方、ドラマ『大奥』や『爆上戦隊ブンブンジャー』などに出演し、俳優としても着実にキャリアを積んでいる。なお、本作が初舞台となる。記念すべき初ステージで、彼女ならではの独特の間と個性が、混沌とした世界観にどのようなスパイスを加えるのか注目だ。
圧倒的な歌唱力と存在感で注目を集める俳優・加藤大悟も参戦。ミュージカル『刀剣乱舞』山姥切国広役や、舞台『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』四十物十四役など、数々の人気作でメインキャストを務めてきた。ソロアーティストとしても活動し、多才な才能を発揮し続ける彼が、コントという新境地で見せる新たな一面にも期待が集まる。
また、お笑いコンビ「紅しょうが」として『女芸人No.1決定戦 THE W 2023』で見事優勝を果たした稲田美紀（紅しょうが）の出演も決定した。コンビとして大阪から活動拠点を東京へ移し、バラエティ番組やラジオでの卓越したトークスキルで、お笑い界に強烈なインパクトを与え続けている。近年は抜群のキャラクターを活かし、ドラマや舞台など多方面で活躍の幅を広げており、本作でどのような役どころを見せるのかにも注目が集まる。
そして、前回公演『混頓 vol.8』で大きな話題を呼んだ幕間コントドラマ『声を盗れ！』の待望の続編となる第2話も上演される。
さらに、幕間の日替わりコントには、圧倒的な声量と展開力で注目を集める実力派コンビ・TCクラクションの出演も決定。メインキャスト4名による新作コントの合間を、彼らの確かな笑いがつなぎ、劇場全体をさらなる混沌の世界へと誘う。
チケット情報などの詳細は、公式HPにて後日発表予定だ。
AOI Pro.コント公演『混頓 vol.9』は、草月ホールにて8月21日〜23日上演。
※キャストとスタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■出演：五関晃一（A.B.C-Z）
『混頓 vol.9』に出演します、A.B.C-Z 五関晃一です。どんな内容かはまだわかりませんが、普段ふざけて適当なことばかり言ってるので、そんな一面もコントに活かせたらなと思います。全員で作る空気感みたいなものが大事だと思うので、共演者の皆さまとは初めましてですが、早い段階で自分を知ってもらえるよう殻を破って稽古に励みたいです！ が…人見知りが発動しないか心配です。
■出演：ハシヤスメ・アツコ
なんと！ 『混頓 vol.9』に出演することが決定しました！ ハシヤスメ・アツコです！ コントは観るのも好きですが、演じるのも大好きなのでお話をいただけて光栄です！ 舞台でコントをするのは初めてなのでドキドキですが、個性豊かなメンバーの皆さんと笑いにあふれる空間にできる気しかないので、今はワクワクが止まりません！ これを見た、あなた！ ぜひ、劇場にてお待ちしております！
■出演：加藤大悟
この度、出演させていただくことが決まり、まずとてもドキドキとワクワクでございます。どういうことをやるんだろう、すごく興味があるなと思いお話をいただいた時すごく嬉しかったです！ コントは普段自分がテレビなどで見ていて芸人さん達ってすごいな…と思っていたので、いざ自分がやるとなると上手くできるかなと不安は正直ありますが、稽古で先輩方に沢山教えていただき、頑張りたいと思います！ 皆さまぜひ劇場にお越しください！ よろしくお願いします！
■出演：稲田美紀（紅しょうが）
『混頓 vol.9』に出させていただくことになりました紅しょうが稲田美紀です。過去に混頓シリーズに出演されていた方にお話は聞いていたので声かけてもらった時とても嬉しかったです。芸人以外の方々と集団で舞台でコントができる機会なんて滅多にないので、演技力やアイドル力、人間力など沢山吸収したいと思います。大きい声出しますのでぜひ観に来てください。
■脚本：竹村武司
Aマッソの加納さんと何か一緒に企てたいな、と常々思っていたので、このお話をいただいたときに、真っ先に巻き込みました。加納さんの巻き込みが成功したことで、僕の仕事の大半は終わっています。あとはこの国があらぬいざこざに巻き込まれず、無事に幕が開くことを祈るばかりです。
■演出：加納愛子（Aマッソ）
演出＆灰皿投げのデビューをさせていただきます。数年前からお世話になっている竹村さんと、テレビを飛びだして一緒に舞台を作れることがとっても嬉しいです。出演者3名の皆さんと稲田と脚本の魅力を 200％引き出せるように頑張ります。みなさん、ひと夏の混頓に巻き込まれに、ぜひお越しください。
■脚本・演出：辻皓平（ニッポンの社長）
舞台での30分の脚本に挑戦できる機会はなかなかないので、とても楽しみにしています。RPGが好きで子供の頃からプレイしてきたので、その愛やワクワク感を作品にしっかり詰め込めたらと思っています。観に来てくれた方が何も考えずに楽しめるような舞台を目指して頑張ります。将来にも残っていくような物語を作り、ゆくゆくは作品化やゲーム化も狙っていきたいです。
■幕間コント芸人：TCクラクション
今回、『混頓 vol.9』の幕間でコントをさせていただくことになりましたTCクラクションです。よろしくお願いします！ 幕間コント芸人の名に恥じないようにしっかりと幕間の時間を守り、幕間の雰囲気を壊さないように、皆様を最高の幕間コント体験にいざなうコントをしたいと思います！ あと、もう流石におじさんの年齢なので楽屋や裏で変な人見知りをしないように気をつけたいと思います！ みなさまぜひとも観に来てください！