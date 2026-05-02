俳優の桜井日奈子が２日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。

桜井は「ゲストの旅」で青森・弘前を旅した。

弘前を選んだ理由を桜井は「私、芸人のシソンヌのじろうさんが大好きで。じろうさんの出身が弘前市なので…推し活旅という」と明かした。

桜井はじろうから「オスメの場所も聞いた」と明かし、旅では、じろうが愛したクレープ店、夕食も「じろうさんオススメの店」と紹介したクラフトビールが味わえる飲食店、さらに「餅店」を訪れ名物の「うちわ餅」を堪能し「忍者屋敷」に足を運んだ。

すべてじろうが推薦した場所で桜井は「推しがとっても愛されていたことが分かりました。最高の推し旅になりました。また来ます」と感動していた。

スタジオで桜井は「もし次があるのであれば、私『空気階段』さんも好きなんです。『空気階段』さんのゆかりの地とかも行きたいな」とお笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらと水川かたまりのゆかりの場所をリクエストした。

この要望にスタジオは和やかな笑いに包まれＭＣで俳優の松下奈緒は「推し活旅担当ということですね」と笑わせていた。