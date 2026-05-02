〈「僕は絵が上手くない」それでも140巻以上続く超人気マンガに…『はじめの一歩』作者（60）が語る、35年以上にわたって連載を続けられた「原動力」〉から続く

これまで145巻の単行本を刊行し、35年以上も連載が続く『はじめの一歩』。時折休載することもあり、続きを読みたいと願う熱心なファンからは「休載しすぎ」「筆が遅い」と声が挙がることも。

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そうした意見について、作者の森川ジョージさん（60）はどう考えているのか。最終回の構想などとあわせて、話を聞いた（インタビューは1月に実施）。



ファンからのさまざまな声を、森川ジョージさんはどう受け取っているのか？ ©石川啓次／文藝春秋

「試合結果もだいたい決まっている」今の目標は、最終回を描くこと

常に目標を設定し、それを超えてきた森川さん。「いまの目標はなんですか？」という質問に、「一歩の最終回を描くこと」と答えた。すでに構想はあるという。しかし、その通りになるのかは森川さんにもわからない。

「試合結果もだいたい決まっているけど、それをひっくり返したことがけっこうあるんですよ。例えば一歩と伊達の試合（日本フェザー級タイトルマッチ）は一歩が勝つ予定でした。その頃、少年マンガの主人公は負けないというのが主流だったのに、一歩を負けにしちゃったんです。僕が結果を決めて、こうなってくれなきゃ困るっていう書き方すると、極めてつまんないんですよ、マンガって」

この話を聞いて、『北斗の拳』の原作者、武論尊さんも「先のことなんか、なにも決めていない」と言っていたことを伝えた。すると、森川さんは深く頷いた。

「わかります。僕は担当とも打ち合わせをしないから、僕だけで決めるんですけど、いつも流れに任せている感じです。試合結果についても勝つか、負けるか、半々という感じですね。でも太い幹はあって、その通りには進んでいます」

『はじめの一歩』のファンにとっては、最終回と同じぐらい気になるのが、主人公の一歩と最大のライバル、宮田一郎の関係だろう。一歩がプロデビュー前にスパーリングで2度戦って1勝1敗。その後はすれ違いが続き、プロになってからは対戦していない。2人が拳を交えることはあるのだろうか？

「僕のなかで、2人は何度も戦っています。一歩の試合を描いている時にシミュレーションすると、一歩が勝ちます。宮田の試合を描いている時にシミュレーションすると宮田が勝ちます。だからまだ今じゃない、均衡した時にやらせたいなと思っていたら、一歩が引退しちゃいましたね（笑）」

引退後もなにかと思わせぶりな動きを見せている一歩の動向も、気になるところ。試合結果も含めて展開が読めないのは、森川さん自身が先のことを決めていないからだった。

「勝たせるのが仕事じゃない」ボクシングジムを経営する中で意識していること

『はじめの一歩』の主要なキャラクターにはモデルがいることで知られており、森川さん自身をモデルにしたキャラクターもいる。鴨川ジムでお金の管理、対戦相手との交渉、会場の手配などを任されている敏腕マネージャーで、麻雀も釣りもプロ級の八木晴彦だ。

「まだマンガでは明かしていないけど、八木ちゃんは会計士の本業を持っています。本業があって、マネージャーをやりながら麻雀も釣りも上手いなんて、最高じゃないですか」

「僕、八木ちゃんになりたいんですよ」という森川さんは、ボクシングジムの会長でもある。1993年、東京都足立区に設立したJB SPORTSボクシングジムだ。

ホームページには、「プロ・プロ志望のみ募集。（中略）『絶対にプロになる。チャンピオンになる！』という強い意志とやる気を持った方を募集します」とあり、一歩が所属する鴨川ジムのような雰囲気を感じさせる。

僕が後楽園にボクシングの試合を観戦に行った際、セコンドにつく森川さんを見たことがある。厳格な指導で知られる鴨川ジム会長、鴨川源二のように、「森川さんも選手と世界を目指しているんですか？」と尋ねると、苦笑した。

「そういうのはまったくありません。スタッフには、勝たせるのが仕事じゃない、無事に家に帰すのが仕事だよっていつも伝えています。たまにセコンドにつきますけど、無事にリングを降りてくれた時はホッとしますね」

これは意外な回答だった。鴨川会長のように、選手がへばりそうになった時、背中に張り手を飛ばすこともないのだろうか？

「あんな、選手の集中力が乱れるようなことやりませんよ」

……やはり、鴨川会長とはまるでキャラが違うようだ。マンガが売れるようになってもプライベートの生活はほとんど変わらなかったと先述したが、ジムの運営には巨額の資金を投じてきた。しかし、それは決して趣味ではない。

「ジムって、毎年数千万円っていうお金がかかるんですよ。以前、ほかの人に運営を任せていた時は赤字でしたが、僕が経営に携わるようになって黒字になりました」

この話を聞いて、確かに森川さんは八木ちゃんタイプなのかもしれないと思った。

憧れの大先輩・ちばてつやとの思い出

森川さんにとっての頂点は、今も変わらずちばてつやさんだ。実は、『はじめの一歩』の連載前に初めて顔を合わせる機会があったという。

まだ21、22歳だった森川さんはその日、アシスタントをしていたマンガ家・真船一雄さん（『スーパードクターK』作者）の野球チームの一員として、石神井公園の野球場に来ていた。対戦相手が、ちばてつやさん率いる「WHITERS（ホワイターズ）」だった。

その日、森川さんはレフトの頭上を越える打球を放った。思い切り走れば三塁までいけそうだったのに、一塁で足を止めた。一塁の守備についていたのが、ちばてつやさんだった。

背後から「ナイスバッティング」という声が聞こえてきた。畏れ多くて振り返ることができなかった森川さんは、前を見たまま大きな声で「ありがとうございます！」と応えた。感動で震えていた。

「ちばさんから声をかけられたのは、あれが人生初でした。忘れられませんね」

ちばてつやさんと初めてしっかりと言葉を交わしたのは、それから20年以上経った2011年。『あしたのジョー』が実写映画化された際、週刊少年マガジン誌上での対談相手として抜擢されたのだ。緊張して迎えたその日のことを、森川さんはこう振り返る。

「絶対に横柄な態度を取らない、ちゃんとした方でした。この人を尊敬してきてよかったなと思いましたね。ちばさんの話をし始めると、2、3時間じゃ収まりません」

この対談をきっかけに、2人の距離が縮まったのは、その後の関係を見るとわかる。2020年、森川さんはちばてつやからの長年の誘いに応えて、漫画家協会に入会し、常務理事に就いている。漫画家協会がYouTubeチャンネルを始めた際には、森川さんがちばてつや会長のインタビュアーを務めた。

「筆が遅い」と言われることもあるが……

森川さんは、いまも「ぜんぜん理想の自分になれていません」と語る。「ネット上では、筆が遅いと指摘されることもありますね」という僕の失礼な質問に対して、森川さんが明かしてくれた仕事ぶりに鳥肌が立った。

『はじめの一歩』で描かれる無数の線も、観客の「アアアッ」という歓声やパンチが当たる瞬間の「ドゴンッ」という文字も、すべて森川さんがフリーハンドで描いているのだ。ほかのマンガ家であればアシスタントが担当するような仕事も、すべて自分で担っている。なぜスタッフに任せないのか？

「うちのスタッフは絵も上手いし、仕事も早いですよ。だけど、僕と違う特性を持つ人たちなんで。スタッフは無理やり僕に合わせなきゃいけないんで、大変なんですよ」

だから、と続けた。

「僕は筆が早いほうだと思います。でも、僕が手を入れなきゃいけないところが多いんですよ。遅いんじゃなくて、時間が足りない。普段、こういうことは言わないんですけどね。泣き言になっちゃうんで」

『はじめの一歩』のファンも未読の方も、ぜひページを開いてみてほしい。気が遠くなるような量の「線」に気づくだろう。高校時代から「生きた線」にこだわってきた男は、今も1本、1本、自分の手で線を引いているのだ。

一時期、休載が続いたのは、体調を崩していたから。入院と手術はその治療のためだ。ちばてつや作品を読み込みながら考え続けた「マンガがうまいってどういうことだろう」。その答えを求める探求心は、いまも尽きていない。

（川内 イオ）