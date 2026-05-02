【第3弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。
◆【第3弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「お茶」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう （雑誌オズマガジン・連載企画）
◆〜心にごほうび。5分で読める短歌10首を一挙ご紹介！〜
空を飛びたくてピンクの傘をさし走った時の道路の広さ（投稿者／かしょのさん）
フィルムには幸せ日々入れたままいつまでも見ぬ君の思い出（投稿者／スタ6251さん）
つないだ手春雷の空仰ぎ見て君の決意と雨の匂いと（投稿者／柘榴石けずるさん）
新しい町に馴染んでいくために優しい記憶に今は蓋する （投稿者／栞さん）
百年後の誰かの一部になっていく三十一文字の私のかけらが（投稿者／古川 湊さん）
さようなら小さな声でつぶやいた笑顔もすべてあなたに返す（投稿者／ひよりさん）
ぶらんこから飛び立ち宙を舞った日にほんのすこしの時間を止めた（投稿者／猫柳さん）
消えてゆく時の流れは残酷で忘れたくない忘れたくない（投稿者／猫柳さん）
生きていたはずでも記憶は消えているたとえば十年前の今日とか（投稿者／大河原朗さん）
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「お茶」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう （雑誌オズマガジン・連載企画）
空を飛びたくてピンクの傘をさし走った時の道路の広さ（投稿者／かしょのさん）
フィルムには幸せ日々入れたままいつまでも見ぬ君の思い出（投稿者／スタ6251さん）
つないだ手春雷の空仰ぎ見て君の決意と雨の匂いと（投稿者／柘榴石けずるさん）
新しい町に馴染んでいくために優しい記憶に今は蓋する （投稿者／栞さん）
百年後の誰かの一部になっていく三十一文字の私のかけらが（投稿者／古川 湊さん）
さようなら小さな声でつぶやいた笑顔もすべてあなたに返す（投稿者／ひよりさん）
ぶらんこから飛び立ち宙を舞った日にほんのすこしの時間を止めた（投稿者／猫柳さん）
消えてゆく時の流れは残酷で忘れたくない忘れたくない（投稿者／猫柳さん）
生きていたはずでも記憶は消えているたとえば十年前の今日とか（投稿者／大河原朗さん）