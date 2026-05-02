【第2弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。
◆【第2弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「思い出」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう （雑誌オズマガジン・連載企画）
◆〜心にごほうび。5分で読める短歌10首を一挙ご紹介！〜
今回の荷造りからは外されるご無沙汰でしたおもちゃ木琴
（投稿者／ペリドットさん）
夢のなか時間の軸の溶けあひて見知らぬ過去のただなつかしき（投稿者／くじらっちさん）
言の葉を紙に挟んで栞にして パラパラめくり眺めている（投稿者／大森朋美さん）
曖昧になって混ざって溶け合って あの日の景色たまに夢見る （投稿者／碧海さん）
思い出は記憶にお化粧施され 色褪せぬよう私を守る（投稿者／くじらっちさん）
デパートで迷子になっている夢の鏡に映るわたしはわたし（投稿者／猫柳さん）
助けてと言うにも許可がいるのだと思い込んでいた思春期の僕 （投稿者／美木 麻さん）
油あげとスポンジの違いあいまいに祖母の世界はやわらかく在る（投稿者／美木 麻さん）
昔の曲ひたすら聴きながら浴びたい夜もある思い出シャワー （投稿者／白菫さん）
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「思い出」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう （雑誌オズマガジン・連載企画）
今回の荷造りからは外されるご無沙汰でしたおもちゃ木琴
（投稿者／ペリドットさん）
夢のなか時間の軸の溶けあひて見知らぬ過去のただなつかしき（投稿者／くじらっちさん）
言の葉を紙に挟んで栞にして パラパラめくり眺めている（投稿者／大森朋美さん）
曖昧になって混ざって溶け合って あの日の景色たまに夢見る （投稿者／碧海さん）
思い出は記憶にお化粧施され 色褪せぬよう私を守る（投稿者／くじらっちさん）
デパートで迷子になっている夢の鏡に映るわたしはわたし（投稿者／猫柳さん）
助けてと言うにも許可がいるのだと思い込んでいた思春期の僕 （投稿者／美木 麻さん）
油あげとスポンジの違いあいまいに祖母の世界はやわらかく在る（投稿者／美木 麻さん）
昔の曲ひたすら聴きながら浴びたい夜もある思い出シャワー （投稿者／白菫さん）