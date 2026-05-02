【第2弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。

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◆【第2弾】「思い出」がテーマの短歌10首。一人ひとりの思い出が表現された短歌に思いを馳せよう。

5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「思い出」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう　（雑誌オズマガジン・連載企画）

◆〜心にごほうび。5分で読める短歌10首を一挙ご紹介！〜

今回の荷造りからは外されるご無沙汰でしたおもちゃ木琴
（投稿者／ペリドットさん）


夢のなか時間の軸の溶けあひて見知らぬ過去のただなつかしき（投稿者／くじらっちさん）


言の葉を紙に挟んで栞にして　パラパラめくり眺めている（投稿者／大森朋美さん）


曖昧になって混ざって溶け合って　あの日の景色たまに夢見る （投稿者／碧海さん）


思い出は記憶にお化粧施され　色褪せぬよう私を守る（投稿者／くじらっちさん）


デパートで迷子になっている夢の鏡に映るわたしはわたし（投稿者／猫柳さん）


助けてと言うにも許可がいるのだと思い込んでいた思春期の僕 （投稿者／美木　麻さん）


油あげとスポンジの違いあいまいに祖母の世界はやわらかく在る（投稿者／美木　麻さん）


昔の曲ひたすら聴きながら浴びたい夜もある思い出シャワー （投稿者／白菫さん）