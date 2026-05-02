マジョルカ、ジローナ下して3試合ぶり白星！ 浅野拓磨に出場機会はなし
ラ・リーガ第34節が5月1日に行われ、日本代表FW浅野拓磨が所属するマジョルカはジローナと対戦した。
浅野が2試合連続ベンチスタートとなった一戦は、43分にホアン・モヒカが左足でクロスを上げたところに、フリーで待っていたサムエル・コスタが頭で叩き込んでアウェイのマジョルカが先制に成功した。
このまま前半を折り返すと、最後までこの1点を守り切ったマジョルカが1−0でリーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。なお、浅野に出場機会は訪れず、2試合連続で出番なしに終わっている。
この結果、マジョルカは勝ち点を「38」に積み上げ、暫定ながら15位に浮上。1試合未消化となっている降格圏内の18位セビージャとは暫定勝ち点「4」差となっている。
【スコア】
ジローナ 0−1 マジョルカ
【得点者】
0−1 43分 サムエル・コスタ（マジョルカ）
浅野が2試合連続ベンチスタートとなった一戦は、43分にホアン・モヒカが左足でクロスを上げたところに、フリーで待っていたサムエル・コスタが頭で叩き込んでアウェイのマジョルカが先制に成功した。
このまま前半を折り返すと、最後までこの1点を守り切ったマジョルカが1−0でリーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。なお、浅野に出場機会は訪れず、2試合連続で出番なしに終わっている。
この結果、マジョルカは勝ち点を「38」に積み上げ、暫定ながら15位に浮上。1試合未消化となっている降格圏内の18位セビージャとは暫定勝ち点「4」差となっている。
【スコア】
ジローナ 0−1 マジョルカ
【得点者】
0−1 43分 サムエル・コスタ（マジョルカ）