【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に入るひらがな2文字は？ ヒントはスポーツの道具
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、デリケートな贈り物を包む際に重宝されるもの、生活環境を美しく保つための工夫、そしてコート上で汗を流すための装備という、3つの言葉を選びました。日常生活のさまざまな場面を頭の中に描きながら、共通して入る2文字を特定しましょう。
う□□うし
から□□け
てに□□うひん
ヒント：インナーラップや写し絵などに使われるもの。ゴミ置き場などで鳥の被害を防ぐために設置される網や模型。そして、コート上で競うスポーツの道具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すよ」を入れると、次のようになります。
うすようし（薄葉紙）
からすよけ（カラス除け）
てにすようひん（テニス用品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細な実用品、生活を守る知恵、そして趣味の領域という、多岐にわたる文脈から言葉を抽出しました。共通の「すよ」という響きが、伝統的な和語の名称から現代的な外来語を含む複合語までを、自然なリズムで結びつけています。音の構成を意識することで、普段何気なく使っている単語の新しい側面を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、デリケートな贈り物を包む際に重宝されるもの、生活環境を美しく保つための工夫、そしてコート上で汗を流すための装備という、3つの言葉を選びました。日常生活のさまざまな場面を頭の中に描きながら、共通して入る2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
から□□け
てに□□うひん
ヒント：インナーラップや写し絵などに使われるもの。ゴミ置き場などで鳥の被害を防ぐために設置される網や模型。そして、コート上で競うスポーツの道具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すよ正解は「すよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すよ」を入れると、次のようになります。
うすようし（薄葉紙）
からすよけ（カラス除け）
てにすようひん（テニス用品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細な実用品、生活を守る知恵、そして趣味の領域という、多岐にわたる文脈から言葉を抽出しました。共通の「すよ」という響きが、伝統的な和語の名称から現代的な外来語を含む複合語までを、自然なリズムで結びつけています。音の構成を意識することで、普段何気なく使っている単語の新しい側面を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)