「ツインズ−ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が６試合ぶりの６号ソロを放った。敵地で迎えた５月最初のゲームで快音を響かせ、第３打席でも２打席連発の７号２ランを放った。

まず同点に追いつかれた直後、四回の第２打席。カウント３−１から浮いたスライダーを完璧に捉えた。打った瞬間に行ったとわかる打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んだ。飛距離１１８メートルでチームにとって価値ある勝ち越し弾だ。

ベンチに戻るとチームメートからホームランジャケットを着せられて笑みを浮かべていた岡本。悪いムードを振り払う一撃だ。さらに五回には１死から初球のスプリットを捉えて右翼席へ。メジャー移籍後初の２打席連発＆１試合マルチ本塁打を放った。

岡本は４月にメジャーの壁にぶち当たった中でも懸命に結果を残してきた。４月２８日、２９日のレッドソックス戦で２試合連続の決勝打を放った。守備でも軽快な動きで貢献するなど、主力が故障離脱する中で三塁のポジションを死守した。

最終的に打率・２００、３本塁打、１２打点をマークした岡本。５月の飛躍へ幸先のいいアーチが飛び出した。