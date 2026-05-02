ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がお怒りだ。１日（日本時間２日）の敵地セントルイスでのカージナルス戦で、初回から大声を張り上げて審判に抗議するひと幕が起きた。

二死二、三塁の場面で先発したシーハンがゴーマンに４球目を投じた後だった。５球目を投じようとモーションに入ろうとしたところ、球審団が集まって「ボーク」とジャッジされ、走者はそれぞれ進塁して三塁走者は生還。労せず先制点を献上し、いきなり主導権を握られた。この判定を不服としたのがロバーツ監督だ。三塁側のベンチから「ヘ〜イ！」と叫んで飛び出した指揮官は両手を広げるジェスチャーを見せながら、審判のもとまで近寄って説明を受けた。表情は険しかったが、判定が覆ることはなく引き揚げた。

試合は二死三塁から再開され、シーハンはゴーマンに７球目のフォーシームを捉えられて２ランを被弾。いきなりの３失点となったが、ゴーマンの打席が始まった際は二死一、二塁だった。２球目に捕手のスミスが二塁に投げた送球が悪送球となってピンチが広がったもので、初回だけで２度のバッテリーミスが起きる結果となった。

チームは４月最後の試合で２連敗。月が変わってもイマイチかみ合わない立ち上がりとなった。