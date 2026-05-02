【巨人】甲子園の阪神戦１１試合ぶり２点差以上 １点差試合は異例の「１０試合連続」でストップ ３連勝は７年ぶり
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）
巨人は１日、阪神との接戦を制した。
２回に平山の２点適時打で先制。３回にはダルベックがリーグトップタイとなる７号３ランを放った。
先発の田中将は６回途中３失点の好投で日米通算２０３勝目。リリーフ陣は大勢がコンディション不良で残留調整、ルシアーノと中川が２連投中で３連投は回避したい状況の中、船迫、田中瑛、田和、高梨、マルティネスと小刻みにつないで田中将を含め執念の６人継投で逃げ切った。
甲子園での阪神戦は昨年から異例の「１０試合連続１点差試合」だったが、この日は２点差で、１１試合ぶりに２点以上の差がついた。とはいえ、やはり僅差の緊迫した試合だった。
◆甲子園の阪神・巨人戦１０試合連続１点差試合（スコア・巨人責任投手）
【２０２５年】
５月２１日５〇４ 井上
５月２２日３〇２ 船迫
７月１日１●２ 西舘
７月２日０●１ 中川
７月３日２●３ マルティネス
８月２９日４〇３ 山崎
８月３０日２●３ 井上
８月３１日４●５ 中川
【２０２６年】
４月１４日４〇３ 大勢
４月１６日４〇３ 田中将
巨人が同一シーズンに甲子園で３連勝は１９年以来７年ぶりとなった。