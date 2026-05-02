◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人は１日、阪神との接戦を制した。

２回に平山の２点適時打で先制。３回にはダルベックがリーグトップタイとなる７号３ランを放った。

先発の田中将は６回途中３失点の好投で日米通算２０３勝目。リリーフ陣は大勢がコンディション不良で残留調整、ルシアーノと中川が２連投中で３連投は回避したい状況の中、船迫、田中瑛、田和、高梨、マルティネスと小刻みにつないで田中将を含め執念の６人継投で逃げ切った。

甲子園での阪神戦は昨年から異例の「１０試合連続１点差試合」だったが、この日は２点差で、１１試合ぶりに２点以上の差がついた。とはいえ、やはり僅差の緊迫した試合だった。

◆甲子園の阪神・巨人戦１０試合連続１点差試合（スコア・巨人責任投手）

【２０２５年】

５月２１日５〇４ 井上

５月２２日３〇２ 船迫

７月１日１●２ 西舘

７月２日０●１ 中川

７月３日２●３ マルティネス

８月２９日４〇３ 山崎

８月３０日２●３ 井上

８月３１日４●５ 中川

【２０２６年】

４月１４日４〇３ 大勢

４月１６日４〇３ 田中将

巨人が同一シーズンに甲子園で３連勝は１９年以来７年ぶりとなった。