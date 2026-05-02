The CHOYA 銀座BARで楽しむ抹茶の贅沢♡期間限定カクテル登場

The CHOYA 銀座BARから、抹茶と梅酒を掛け合わせた贅沢な期間限定カクテルが登場。日本の四季の恵みを感じられる一杯は、見た目も華やかで特別感たっぷりです。濃厚な味わいと繊細な素材の組み合わせは、カフェタイムにもぴったり♡初夏のひとときを彩る新作メニューを、ゆったりと楽しんでみませんか。

抹茶×梅酒の贅沢カクテル

「梅酒カクテルクリームソーダ MATCHA GRACE（マッチャグレース）」は、紀州産南高梅100％の梅酒をベースに、日本産抹茶を贅沢に使用した一杯。価格は1,800円（税込）※チャージ料別途。

アルコール・ノンアルコールの2タイプから選べるのも嬉しいポイントです。

完熟梅抹茶シロップとオーガニック抹茶、ソーダを合わせ、ヨーグルトエスプーマを重ねたクリーミーな仕上がり。

さらに梅抹茶わらび餅や抹茶アイス、グレープフルーツ、梅最中をトッピングし、見た目も味も贅沢に楽しめる“飲むスイーツ”のようなカクテルです。

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梅づくしアフタヌーンティー

カクテルは「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」コースでも楽しめます。価格は日～木・祝日5,000円（税込）、金・土・祝前日5,500円（税込）※チャージ料込。

2時間30分飲み放題（ラストオーダー30分前）付きで、ゆったりと過ごせるのが魅力です。

フードは、梅ポテトサラダや梅コンフィチュールを使ったお肉料理、梅チーズタルトなど多彩なラインナップ。

さらに3～5種の利き梅酒や100種類以上のドリンクも用意され、アルコール・ノンアルコールともに充実しています。コーヒーや紅茶も含まれるので、カフェ感覚でも楽しめます♪

初夏限定の特別な一杯

販売期間は2026年4月23日（木）～6月17日（水）。新緑の季節にぴったりな、抹茶と梅のハーモニーを堪能できる限定メニューです。

「GRACE＝恵みへの感謝」という名前の通り、日本の自然の豊かさを感じられる味わいが魅力。

お買い物の合間のカフェタイムや、少し特別な女子会にもおすすめ。落ち着いた大人の空間で、心ほどける時間を過ごせます。

季節を味わうご褒美時間

抹茶と梅酒が織りなす奥深い味わいは、ここでしか体験できない特別な一杯。The CHOYA 銀座BARで過ごす時間は、日常に小さなご褒美を与えてくれます♡

初夏限定の「MATCHA GRACE」で、日本の恵みを感じる贅沢なひとときをぜひ楽しんでみてください♪