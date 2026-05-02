229_親子_よし田

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家族から「どこかに連れて行ってほしい」と言われることもあるでしょう。相手の希望を叶えたい気持ちもある一方で、いつもお出かけするのは大変かもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。

『私の母は73歳、毎日「出かけたい」と言われます。水族館、動物園、神社、寺、公園などさまざまです。私は引きこもり生活が好きで、出かけたいと思いません。旅行もあちこち行きたいと言いますが、旅行費を全額出すのは正直辛い状況です。母に旅費を出す気はありません。みなさんは毎日、お母さまのお出かけに付き合いますか？』


投稿者さんの73歳のお母さんは、外出が大好きなのだそう。毎日でもどこかに行きたいようですが、投稿者さんは家にこもっていたい人。外出するとお金もかかりますし、旅行になるとまとまったお金が必要でしょう。投稿者さんとしては断りたい気持ちもあり、今後どう付き合っていくか悩んでいます。この投稿にママたちからはさまざまなアドバイスが寄せられました。

お出かけ費用は自分で出して！

『「お金がないから無理、お母さんのお金なら行くよ！」でいいでしょ』


『「お金を出してくれたら考える」で、一旦黙らせたら？　荒療治だけれど、実際お金をかけないと移動できないし、ご飯も食べられないし、ホテルにも泊まれないわけだから』


お母さんとの外出でかかる費用は、基本投稿者さんが負担しています。お母さんは仕事をしておらず、年金生活なのかもしれませんね。投稿者さんがお金を出すのが当たり前になっているようですが、それに対してはきちんとNGを伝えましょう。お母さんも自分がお金を出すとなれば、頻繁に外出はできないと考えたり、外出を控えたりするのではないでしょうか。

お出かけ以外の時間の使い方は？

働いてもらう



『旅行以前の問題では？　お金ないと旅行できないし、暮らしていくこともできないから、働かせるしかないよ。旅行できる気力があるなら働ける』


お母さんは73歳ですが、毎日お出かけをしたいというくらい精力的に活動する人です。そのパワーを仕事に向けてもらうのはいかがでしょう。73歳という年齢であっても働ける場所はあるかもしれません。もし仕事が見つかればそこで時間を使うことができますし、何より収入を得られます。そのお金でお出かけや旅行ができますね。

趣味を見つけてもらう



『自宅でできる趣味を見つけるか。近くの歩いていける公民館に行って習い事をするとか』


『自治体が開催している健康教室などに申し込んでみたらどう？　うちの80代義母は、そういう教室を市の広報で見つけて楽しそうに通っているよ』


お母さんは家の中でじっとしているのが苦手なのかもしれません。何か没頭できる趣味があれば、お出かけせずに楽しく過ごせるのではないでしょうか。趣味といってもさまざま選択肢があるので、例えば公民館などで開催されているカルチャー教室などに行ってみるのもよいかもしれませんね。また自治体が行っているイベントもありますから、ホームページや広報誌などでチェックして、お母さんに教えてあげるのも手でしょう。お母さんが1人で通えるような教室があれば、投稿者さんが付き合う必要もありませんし、お金もそれほどかからないのではないでしょうか。

親離れ・子離れをもう少し考えてみよう

『「無理。お金がなくなった」と突き放すしかないんじゃない？　なんでも言うことを聞くと思われているんだよね、きっと。優しい娘さんなんでしょうけど、1人で出かけてもらわないと投稿者さんが参っちゃうよ』


投稿者さんは自分のお母さんの頼みということもあって、これまでお願いを聞き入れてきたのでしょう。でもこのままずっとこの状態が続けば、お金だけでなく、投稿者さんの体力や気力の問題も出てきそうです。投稿者さんは家の中で過ごしたい人ですから、ストレスもたまってしまうでしょう。そのためお母さんが1人で出かけられる状況を作りたいですね。

『投稿者さんは引きこもり生活が好きということは、仕事をしていないんだよね。お母さんに付き合うのが嫌なら、仕事をすれば？』


『お母さんと顔を合わせている時間が長すぎるから、そうなるんじゃないの？　投稿者さんも仕事に出かけるなりして、お母さんと一緒にいる時間を減らす努力しましょう。娘がいなければ1人で散歩にでも行くでしょう。そこでコミュニティが広がるかもしれないしね』


現在は投稿者さんも家にいる時間が長いために、お母さんも娘にお願いをするのではないでしょうか。この構図を壊すためにも、投稿者さんが外に出ていくのもよさそう。今仕事をしていないならば、投稿者さんが仕事をはじめるのもよさそうですね。仕事があると言えば、お母さんも無理は言わなくなるでしょう。

またお母さんも子離れできていないと言えるかもしれません。お母さんが投稿者さんから離れる気持ちがなさそうなら、投稿者さんがお母さんから離れるようにして、よい距離を保つ。その結果、お母さんが1人で出かけるようになれば、そこで友達ができたり、趣味を見つけたりできるかもしれません。お母さんにとっても楽しい日々になるのではないでしょうか。