＜旅行費は娘もち＞毎日出かけたい実母と家で休みたい＋出費を抑えたい私…やめてもらう方法は？
家族から「どこかに連れて行ってほしい」と言われることもあるでしょう。相手の希望を叶えたい気持ちもある一方で、いつもお出かけするのは大変かもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『私の母は73歳、毎日「出かけたい」と言われます。水族館、動物園、神社、寺、公園などさまざまです。私は引きこもり生活が好きで、出かけたいと思いません。旅行もあちこち行きたいと言いますが、旅行費を全額出すのは正直辛い状況です。母に旅費を出す気はありません。みなさんは毎日、お母さまのお出かけに付き合いますか？』
お出かけ費用は自分で出して！
『「お金がないから無理、お母さんのお金なら行くよ！」でいいでしょ』
『「お金を出してくれたら考える」で、一旦黙らせたら？ 荒療治だけれど、実際お金をかけないと移動できないし、ご飯も食べられないし、ホテルにも泊まれないわけだから』
お母さんとの外出でかかる費用は、基本投稿者さんが負担しています。お母さんは仕事をしておらず、年金生活なのかもしれませんね。投稿者さんがお金を出すのが当たり前になっているようですが、それに対してはきちんとNGを伝えましょう。お母さんも自分がお金を出すとなれば、頻繁に外出はできないと考えたり、外出を控えたりするのではないでしょうか。
お出かけ以外の時間の使い方は？
働いてもらう
『旅行以前の問題では？ お金ないと旅行できないし、暮らしていくこともできないから、働かせるしかないよ。旅行できる気力があるなら働ける』
お母さんは73歳ですが、毎日お出かけをしたいというくらい精力的に活動する人です。そのパワーを仕事に向けてもらうのはいかがでしょう。73歳という年齢であっても働ける場所はあるかもしれません。もし仕事が見つかればそこで時間を使うことができますし、何より収入を得られます。そのお金でお出かけや旅行ができますね。
趣味を見つけてもらう
『自宅でできる趣味を見つけるか。近くの歩いていける公民館に行って習い事をするとか』
『自治体が開催している健康教室などに申し込んでみたらどう？ うちの80代義母は、そういう教室を市の広報で見つけて楽しそうに通っているよ』
お母さんは家の中でじっとしているのが苦手なのかもしれません。何か没頭できる趣味があれば、お出かけせずに楽しく過ごせるのではないでしょうか。趣味といってもさまざま選択肢があるので、例えば公民館などで開催されているカルチャー教室などに行ってみるのもよいかもしれませんね。また自治体が行っているイベントもありますから、ホームページや広報誌などでチェックして、お母さんに教えてあげるのも手でしょう。お母さんが1人で通えるような教室があれば、投稿者さんが付き合う必要もありませんし、お金もそれほどかからないのではないでしょうか。
親離れ・子離れをもう少し考えてみよう
『「無理。お金がなくなった」と突き放すしかないんじゃない？ なんでも言うことを聞くと思われているんだよね、きっと。優しい娘さんなんでしょうけど、1人で出かけてもらわないと投稿者さんが参っちゃうよ』
投稿者さんは自分のお母さんの頼みということもあって、これまでお願いを聞き入れてきたのでしょう。でもこのままずっとこの状態が続けば、お金だけでなく、投稿者さんの体力や気力の問題も出てきそうです。投稿者さんは家の中で過ごしたい人ですから、ストレスもたまってしまうでしょう。そのためお母さんが1人で出かけられる状況を作りたいですね。
『投稿者さんは引きこもり生活が好きということは、仕事をしていないんだよね。お母さんに付き合うのが嫌なら、仕事をすれば？』
『お母さんと顔を合わせている時間が長すぎるから、そうなるんじゃないの？ 投稿者さんも仕事に出かけるなりして、お母さんと一緒にいる時間を減らす努力しましょう。娘がいなければ1人で散歩にでも行くでしょう。そこでコミュニティが広がるかもしれないしね』
現在は投稿者さんも家にいる時間が長いために、お母さんも娘にお願いをするのではないでしょうか。この構図を壊すためにも、投稿者さんが外に出ていくのもよさそう。今仕事をしていないならば、投稿者さんが仕事をはじめるのもよさそうですね。仕事があると言えば、お母さんも無理は言わなくなるでしょう。
またお母さんも子離れできていないと言えるかもしれません。お母さんが投稿者さんから離れる気持ちがなさそうなら、投稿者さんがお母さんから離れるようにして、よい距離を保つ。その結果、お母さんが1人で出かけるようになれば、そこで友達ができたり、趣味を見つけたりできるかもしれません。お母さんにとっても楽しい日々になるのではないでしょうか。