ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来選手・木原龍一選手ペア。2人で新たなアイスショーをプロデュースすることが1日決定し、所属する木下アカデミーのイベントでサプライズ発表されました。

アイスショーのタイトルは「THE DESTINY(運命)」。三浦選手は「カップル競技において、パートナーとの出会いは運命だと思っている」と明かし、「カップル競技の魅力がたくさん詰まったアイスショーにしたい」と話しました。

アイスショーの1番のこだわりポイントは「リンクのサイズ」と語る木原選手。一般的に、アイスショーでは競技用よりも小さいサイズのスケートリンクを使用します。しかし、木原選手は「競技用のサイズとほぼ同じのサイズでやりたいかなというのが自分たちの1番のこだわり。今までのアイスショーだと、ペアやアイスダンスの魅力を120％お届けすることがリンクのサイズの関係で難しかった。THE DESTINYは、競技用と同じようなサイズなのでスピード感や迫力をほぼ競技会と同じように感じていただけると思っています」と現役で活躍したりくりゅうがプロデュースするアイスショーならではの魅力をアピールしました。

公演は東京辰巳アイスアリーナで7月31日から8月2日、全4公演行われます。