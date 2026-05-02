京大野球部が変わろうとしている。その中心にいるのが主将の松本径一郎捕手（４年・小野）だ。昨年チームがリーグ戦０勝に終わった中で感じていた高校時代とのギャップ。「一体感」をスローガンに掲げ、ウオーミングアップから意識改革を行う主将の思いや背景に迫った。

松本は昨年、３年生ながら捕手としてリーグ戦に出場したが、チームは春も秋も０勝。「『自分たちの代で絶対勝ちたいな』っていう思いがあって」と主将に立候補し、新チームから務めている。出身は兵庫県内屈指の公立進学校・小野高校。２３年のセンバツでは２１世紀枠候補校にも選ばれた文武両道の名門校で、松本も野球部で厳しい練習を経験してきた。

そんな中、成績も優秀で担任の先生からは「京大を目指した方がいい」と勧められた。「『野球をしたいから京大』ではなく、勉強で上を目指したい」と１浪で見事合格をつかみ取った。浪人の一年間は野球から離れ、入学してからはサークルの見学にも行ったが、「本気でやれる環境で野球をやりたい。高校の時に負けた選手が関西学生リーグにいたので、勝ちたいと思った」と野球部に入部。しかし、入部後は部内のどこか緩い雰囲気に、高校時代とのギャップを感じていた。

主将になってからはチームを強くするため、意識改革を進めている。昨年のチームは敗戦後もきちんとミーティングをすることなく次の試合に向かい、また負けてしまうことがあったという。「苦しい展開でも一つになれることが勝利につながる」と考え、掲げたスローガンは「一体感」。ミーティングを増やしたのはもちろん、練習前のアップから見直した。

昨年までアップは各自で行っていたが、しゃべりながらの緩い雰囲気だった。「緊張感のある雰囲気をつくっていきたいと思った」と松本。アップやランニングも全員で行うように変えた。近田怜王監督（３６）からは「選手内で指摘をしっかり言ってほしい」と要望もあった。新チームでは選手同士でプレーのミスに対して「それはダメやろ」としっかり指摘し合うことも増えた。

強豪校からの学びも生きている。松本は、近田監督らと昨年９月に東都６連覇の強豪・青学大の練習に参加した。「キャッチボールでもシートノックでも『入り、締め』を大切にしていた」と圧倒されたという。その姿勢を参考に、自チームで合言葉としたのは「準備、やりきり」。常に緊張感を持って練習するチーム作りを意識している。

捕手の立場でも収穫を得た。今秋ドラフト上位候補の青学大・渡部海捕手（４年・智弁和歌山）から教わったのはブルペンでの所作。「ピッチャーが投げたボールに対して『良いか悪いか』をはっきり言ってあげた方がいいと言われて。あとはいろんなジェスチャーもしていたので参考にしています」と捕手としての学びもチームに還元している。

主将を中心とした意識改革の成果は、少しずつ試合に表れている。ここまで春季リーグは０勝６敗だが、松本は「今年は序盤に我慢できたり、接戦に持ち込める試合も増えてきた」と変化を明かす。近田監督も「最初慣れるのに時間はかかりましたけど。自分たちも『やればできるんだ』っていうのは理解できたと思うし、チームとしてやろうとしていることはしっかりできている」とうなずいた。松本は「このままいけば就職します」と今年で選手としては引退するつもりだ。「この一年やりきりたい。その思いが強いです」。まずは１勝、そしてその先に見据えるのはリーグ優勝。悔いなくラストイヤーを駆け抜ける。（デイリースポーツ・アマ野球担当 山村菜々子）

◆松本 径一郎（まつもと・けいいちろう）２００３年６月２６日生まれ、２２歳。兵庫県多可町出身。１７９センチ、７９キロ。右投げ右打ち、捕手。小学２年から杉の実スターズで野球を始め、加美中学では軟式野球部に所属。小野高では１年秋からベンチ入り。京大では１年春からリーグ戦出場。工学部・物理工学科に在籍。