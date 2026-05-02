ＭＬＢ公式サイトは１日（日本時間２日）に「５月のメジャーの６つの疑問」を検証し、その一つがドジャースの大谷翔平投手（３１）は「サイ・ヤング賞を狙えるか」だった。

ワールドシリーズ優勝２回、ＭＶＰ４回に加え、多くの個人タイトルを獲得している大谷が唯一獲得していない「サイ・ヤング賞を狙っているのは間違いない」と前置きすると「今シーズン彼が登板時に指名打者を務めなかった試合が２試合あったのは決して偶然ではないように思える。これは彼がこれまで一度も経験していないことだ」と指摘した。

その上でこう強調した。「彼はキャリア最高のスタートを切っており、最初の５試合で驚異的な防御率０・６０を記録しています。まだ、本塁打を打たれておらず、ＦＩＰ（被本塁打、与四球、奪三振のみで投手を評価する指標＝１・９７）は

ナ・リーグトップです。打撃はほんの少し落ちていますが投球成績は目を見張るものがあります」

大谷がサイ・ヤング賞投票で得票したのはエンゼルス時代の２０２２年の４位に入った１度だけ。１６６イニングを投げ、１５勝９敗、防御率２・３３だった。

「マウンド上でこれほど良い投球を見せたことはありません。５月の成績が４月と同じようなものであれば、サイ・ヤング賞の最有力候補になるかもしれません」

最後は大谷がメジャー屈指打者の一人であることか「念のために言っておきますが、これはばかげた話です」とまとめた。