歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。「ステージ本番前のルーティーン」を公開し、開脚ポーズなどを披露した。

「もうじき74才になりますが」

小柳さんは、「4/18 デビュー55周年LIVE 感動の涙と共に 無事 終える事が出来ました」といい、ライトアップされた舞台の上で、ストレッチ風景など15枚の写真を投稿した。開脚ポーズなどを披露し、こうしたストレッチは「43年もの長きに渡って続けて来た ステージ本番前の ルーティーン」という。

小柳さんは「面倒な時もあるけど サボらず この柔軟＆ストレッチをやらないと 私のパフォーマンスは 表現出来ない...」「そう思って頑張って続けて来ました」と語った。さらに、「もうじき74才になりますが まだまだ やるゾー」と意気込んでいた。

インスタグラムに投稿された写真では、セットアップのスポーツウエアを着用。1枚目では開脚のストレッチをする姿を見せた。14枚目、15枚目ではステージに立つ姿を披露した。

この投稿には、「とてつもないプロ意識」「尊敬しかありません」「お手本にして頑張ります」「継続の賜物」「血と汗の結晶」「さすがプロ！！」「カッコいい」といったコメントが寄せられていた。