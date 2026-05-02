一生歩きたいならたんぱく質を食べるべき驚きの理由とは！？

一生歩きたいならたんぱく質を食べるべき！

たんぱく質不足が命取りになりかねない

中高年になると健康のため、体の筋力の衰え防止のためにとウォーキングを始める方も多いとも思いますが、毎食一定量のたんぱく質を摂ることはより重要なことです。

もし朝食を抜いたり、たんぱく質を摂取せずに運動をしてい方がいたら、とても危険。本来、筋肉に届くはずの栄養がエネルギーとして使われてしまい、ますます筋肉が減少してしまうのです。

たんぱく質の摂取量が高齢になってから特に重要なことがわかるデータがあります。米国で２０００人を超える７０～７９歳の高齢者を対象にして行った調査では、高齢者は３年間で著しく筋肉量が減少してしまいましたが、減少がゆるやかな一部の高齢者がいました。

この対象者の食生活の詳細な調査で、筋肉の減少率が少ないのは、たんぱく質を最も多く摂取していたグループであり、その筋肉量を比較すると約４０％もの差があったことが分かりました。

摂取量はほんのわずかであっても、筋肉の減少する速度に大きな差があったことは驚くべきことです。高齢になっても歩けるかどうかのカギはたんぱく質にあるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡