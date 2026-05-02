■長野県木曽町

木曽地域も5月1日は、雨の一日。



神奈川県から

「きょうは雨だったので、中で遊べるところがないかと探して」



子どもたちが夢中になっているのは木のおもちゃ。

ここは、木曽町にある「木曽おもちゃ美術館」です。施設内にある「おもちゃのやかた」はオープンから1時間ほどで来場者が100人を超えました。



木曽おもちゃ美術館 森下咲綺さん

「体験型の美術館というところが一番の魅力。0歳から100歳までをテーマに、赤ちゃん木育広場があったり、収穫体験ができたり、ボードゲームもたくさんある」





ここでは、地元で育ったヒノキやアスナロなど木曽五木を使ったおもちゃで遊ぶことができます。果物やキノコなどといった地元食材をモチーフとした収穫体験。それに、そばや寿司職人としてお店屋さんごっこができるコーナーなどおよそ250種類、5000点のおもちゃを楽しめます。建物は、30年前に閉校した旧黒川小学校の校舎を再利用していて、広々とした施設内に並ぶたくさんのおもちゃに子どもたちは目を輝かせていました。沖縄県から（小学4年生）「こま回しやパズルをやりました」神奈川県から（5歳）「おもちゃいっぱいあるところが楽しい」神奈川県から（保護者）「他にはないおもちゃがたくさんあるので、子どももここが大好き」2日から6日まで「おもちゃのやかた」は、ホームページからの事前予約が必要です。3日と4日は満員ですが、ほかは、まだ空きがあるということです。施設内には、木工や科学実験を体験できるコーナーもあり、こちらは、事前予約なしで参加できるということです。