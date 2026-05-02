ゴールデンウイーク、中部各県の「お得なお出かけスポット」をご紹介します。

信州からは、文化と芸術が息づく町を着物でお得に散策です。



テレビ信州 齋藤沙弥香アナウンサー

「歩いていてもお店がすごくたくさんあって、見て歩くだけでも楽しいです。何と！栗の形をしています。栗！」



「栗と北斎の町」としてその名が知られる長野県小布施町。風情ある街をお得に散策します。





長野県の北部に位置し、1万人余りが暮らす小布施町。江戸時代に交通と経済の要所として栄え、独自の文化が発展。今から約40年前には住民と行政が協力し、古いものを生かした町並みづくりが行われました。散策の前に、まずは着物のレンタルを行っている町内の美容院へ。着せかえ処 双葉屋飯沼まほろさん「京都とか金沢みたいに小布施の町も着物の街歩きが似合うんじゃないかなと思いました」和からモダン柄まで30着ほどの中から悩みに悩んだ結果、こちらをチョイス！営業時間内であれば予約なしで借りられ、追加料金を払うとヘアセットも行ってくれます。準備が整ったら散策へ。栗の木が敷かれた小径を通り、町の中心部へと向かいます。齋藤沙弥香アナウンサー「こんにちは、アイスおいしいですか？」埼玉から「小布施の牛乳ソフト、一番シンプルな」齋藤沙弥香アナウンサー「どうですか？」埼玉から「おいしいです」齋藤沙弥香アナウンサー「小布施の街歩きは楽しいですか？」埼玉から「町、本当きれいですよね」出会いや食べ歩きを楽しみながら、小布施観光におすすめの北斎館へ。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の肉筆画など約500点が所蔵されています。北斎は晩年、数度にわたって小布施町に滞在し、祭屋台の天井絵などを描きました。さらに、北斎館では今年、開館50周年記念の特別展を開催中。第一弾として、現代アーティストの福田美蘭さんが北斎の作品をモチーフに生み出した新たな作品を展示しています。齋藤沙弥香アナウンサー「すごく迫力があって波の音が聞こえてきそうですよね。見れば見るほど吸い込まれそうですね」北斎館 塩澤耕平副館長「この渦潮の中心に入っていくようなダイナミズムがあります。それをうまく男浪・女浪をくっつけることで、さらに強く表現していただいた作品であると思っています」ちなみに北斎館では、着物を着ていると入館料が半額に！着物姿で、北斎の生きた時代に思いをはせてみるというのも、一味違った楽しみ方かもしれません。北斎館では、併設のギャラリーカフェで一息つくのもおすすめ。齋藤沙弥香アナウンサー「かわいいタルト！」町内にあるタルト専門店がプロデュースする「ガラリCafe」。10種類ほどあるタルトには、半径30キロ圏内で生産された食材が使われています。中には北斎館ならではの商品も…。ガラリCafe 髙橋ちなみ店長「この赤富士タルトっていうのが人気でして、葛飾北斎の赤富士をイメージしたモンブランタルトになります」特産の小布施栗を使ったモンブランクリームをビーツパウダーで赤く色づけして、葛飾北斎の富嶽三十六景赤富士を表現しています。齋藤沙弥香アナウンサー「和風のタルトが街の雰囲気にとてもよく合いますね。濃厚な栗のクリームとサクサクのタルト生地、抹茶の風味がよく合います」独自の文化が息づく町並みとおもてなしで、訪れた人を魅了しています。