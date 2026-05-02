2025年にデビュー55周年を迎えた忌野清志郎さんの軌跡を追ったドキュメンタリー映画の正式タイトルが『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』に決定。10月2日に公開されることが決定した。

参考：それぞれの想いが明らかに 『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』3種の本編映像

RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を世に送り出してきた忌野さんは、ライブパフォーマンスでも伝説を築き上げた。1991年のRCサクセション活動休止後も、ソロやTHE TIMERSでの音楽活動に加え、映画・ドラマ出演、絵本の執筆、さらにはサイクリストとしての顔も持つなど、多岐にわたる表現活動を展開。常に時代と向き合いながら走り続けた。

『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』などの相原裕美が監督を務めた本作は、愛と反骨を胸に日本の音楽シーンに変革をもたらした忌野さんの軌跡を辿り、その比類なき表現の真髄に迫る、デビュー55周年記念ドキュメンタリー。膨大なアーカイブから、魂を揺さぶるライブや創作の源泉を照れながら語る厳選された映像が次々と映し出されていく。

公開された特報映像では、日本武道館や日比谷野外音楽堂などのステージで躍動する、「自由」と「夢」を刻み続けた、忌野さんの姿が。映像は“こんな時代にこそ、清志郎を”とのコピーで締めくくられる。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、忌おどけた表情を見せている忌野さんの姿に、直筆のタイトル『愛し合ってるかい？』が添えられている。このフレーズは、忌野さんがライブで観客に投げかけてきた象徴的な言葉として知られており、彼の精神を体現する作品タイトルとなっている。

相原裕美監督 コメント「愛し合ってるかい？」映画のタイトルにも使わせて頂いた、愛と平和の清志郎イズムを象徴する、この言葉が、これ程までに重く考えさせられる時代になるとは。この映画は清志郎イズムを繋いでいく物語です。是非、観て頂いて自分の事として考えて貰えれば、こんなに嬉しいことはありません。Do it!（文＝リアルサウンド編集部）