大西亜玖璃の新曲「グッバイ・ララバイ」が、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のエンディングテーマに決定した。

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大西にとって、アニメ主題歌の担当は約1年半ぶり。「グッバイ・ララバイ」は、作品のスリリングな世界観を表現した力強いエレクトロロックに仕上がっているという。

あわせて同楽曲が、9thシングルとして8月5日にリリースされることも発表され、新たなアーティスト写真や収録内容、購入者特典などの詳細も公開された。今年3月にソロアーティストデビュー5周年を記念して開催されたイベント内で、ファンに見守られながら大西自ら選曲した新曲「わたしシュガースパイス」がカップリング曲として収録される。また、初回限定盤のDVDには「わたしシュガースパイス」のMVとメイキング映像が収められる。

TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』は7月よりテレビ東京、BS11、AT-Xほかにて放送を開始する。

（文＝リアルサウンド編集部）