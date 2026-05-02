◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、10位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は7バーディー、3ボギーの68で回り通算7アンダーで4位に浮上。首位と2打差で決勝ラウンドに進んだ。

U―NEXTのインタビューに応じた勝は「ボギーが先行して流れが悪いかなと思ったけど、その後しっかりバーディーを取って、流れを切り替えてバーディーを重ねて行けたので良かった」と満足感をにじませた。

4番でボギーが先行したが、5番パー5で2オンに成功してバウンスバック。続く6番では1メートル弱につけて連続バーディー。9番では4メートルを沈めて、10番パー3は2メートルにつけて再び連続バーディー。12番で落とした後も13番、14番の連続バーディーで挽回。18番も3メートルのパットを決めて7つ目のバーディーで締めた。

フェアウエーキープ率は35・71％と苦戦したが、パーオン率は66・67％と安定した数値を残した。「悪い時にアウトサイドに上がることが多いので、途中からインサイドに上げたら良かったので、それを意識してラウンドした」。テークバックの修正が好スコアにつながった。

トップと2打差で週末に向かう。3月のフォード選手権では3位、4月のJMイーグルLA選手権では7位に入っており初優勝まであと1歩に迫っている。勝は「上位で予選通過できているので、まだまだ上を目指してバーディーをたくさん取れればいい」と意気込んだ。