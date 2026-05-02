阪神の佐藤輝明

プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手に、米国ファンから熱い視線が注がれている。1日現在、打率.387、7本塁打、25打点でリーグ3冠王。打率に至っては2位に「5分4厘」差をつけ独走中だ。「ムラカミと同等のパワーだ。それ以上かもしれない」といった声が上がっている。

4月30日のヤクルト戦ではリーグトップに並ぶ特大7号を含む3安打。1日の巨人戦は5打数3安打で連日の猛打賞。打率は.387に上昇した。

勢いが止まらない球界最強バッターには海の向こう側の米国ファンも注目。Xなどで動画が拡散されると、「彼は最終的にLAに行くだろう」「ホワイトソックスでムネとプレーすることを気に入るだろう」「彼は強肩でもある」

「間違いなく見る価値のあるデュオだ」「良い選手だが、別のチームに行ってほしい」といった声が寄せられた。

また、現在ホワイトソックスで12本塁打を放ち、ア・リーグ1位に立つ村上宗隆と比較して「ムラカミと同等のパワーだ。それ以上かもしれない」といった声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）