■長野県佐久穂町

こちらは地元産の新鮮な野菜や山菜がずらり。南佐久郡佐久穂町の「道の駅 八千穂高原」です。



東京から

「ウドとアスパラです」

「（東京では）この値段では買えないですよね」

佐久穂町から

「今、連休だから、子どもたちが来たりするから買ってみた」



道の駅によりますと、4月27日ごろから客足が伸びていて、ゴールデンウイークには普段の2倍ほどの人が訪れるということです。

連休にあわせて、信州産のプルーン果汁とリンゴの果肉を使ったオリジナルの焼き菓子を1日から販売しています。





藤田華穂記者「ケーキをいただきます。生地はプルーンの味が上品で、リンゴの甘みを引き立てています。とてもおいしいです」佐久市から（2歳）「ヨーグルト！」目立ったのは子ども連れの姿。道の駅の2階には、乳幼児や小学生が自由に体を動かせるキッズスペースがあるのも人気の秘密です。佐久穂町から「ここはもう本当に、のびのび遊べるので助かっています」佐久穂町から（2歳）「楽しい。滑りたい」道の駅 八千穂高原 須田恵太駅長「きょうみたいな天気の時は特にお子さんが喜んで使ってくださっているので。天候も悪いんですけれども、思っている以上にお客さん来てくださって、ありがたく思っています」