広島県庄原市西城町の山間部で１９７０年代に目撃情報が相次いだ未確認生物（ＵＭＡ）をテーマにした映画の制作費を募るクラウドファンディング（ＣＦ）が、４月末までに目標額の１００万円を上回った。

ＣＦを実施した西城町観光協会の関係者が１日、庄原市の八谷恭介市長を訪問して目標達成を報告し、映画制作への協力を依頼した。

ＵＭＡについては、類人猿のような生物の目撃情報が７０年に初めて寄せられた。「ヒバゴン」と名付けられ、旧西城町役場に「類人猿相談係」が設置されるなど地域をにぎわすニュースとなった。ヒバゴン騒動を題材に、作家の重松清さんが小説「いとしのヒナゴン」を出版し、２００５年に映画化された。

ヒバゴンは市のマスコットキャラクターになり、近年は新たな目撃情報も相次いでいることから、同町観光協会が新たに映画化を企画。ＵＭＡに詳しい作家の中沢健さんに脚本を依頼し、同氏の作品を映像化したことがある佐藤大介さんが監督を務める予定という。２７年３月頃の映画公開を目指している。

ＣＦは４月５日に開始し、５月末まで実施。返礼品にはステッカーやヒバゴングッズ、映画出演権などを用意した。

八谷市長は「庄原を全国に知ってもらう良い機会になる」と歓迎。同協会の岡崎優子事務局長は「西城の良さとともに、鉄道や高校の存続が危ぶまれる町の現状を映画を通して伝えたい」と話していた。