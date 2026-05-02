ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 事故 車5台以上が関与か 新潟県の北陸道・中之島見附から三条燕の… 事故 車5台以上が関与か 新潟県の北陸道・中之島見附から三条燕の下り線で通行止め《新潟》 事故 車5台以上が関与か 新潟県の北陸道・中之島見附から三条燕の下り線で通行止め《新潟》 2026年5月2日 9時59分 TeNYテレビ新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 北陸自動車道の中之島見附インターから三条燕インターまでの下り線が午前9時半過ぎから通行止めになっています。警察によりますと、車5台以上が関与する事故とみられるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト あのポーズを披露すると歓声 中井亜美選手が五輪祝賀会に登場《新潟》 水酸化ナトリウムを下級生に「お菓子だ」と食べさせる 中学生2人が口内やけど 第三者委「いじめに該当する」と認定《新潟》 佐渡は暴風に警戒を 2日にかけて県内は落雷や竜巻などに注意 大気の状態が非常に不安定《新潟》 関連情報（BiZ PAGE＋） 大阪, フローリング, 介護タクシー, 上田, 静岡, 徳島, ネジ, 海, 神事, 横浜