お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が4月29日放送のTBS系報道番組「Nスタ」にコメンテーターとして生出演。トランプ米大統領に苦言を呈する一幕があった。

この日、同番組ではホワイトハウスが、トランプ氏が英チャールズ国王と並んで立つ写真をSNSに投稿して「TWO KINGS（2人の王）」と書き、大統領を“王様”呼ばわりした件などを報道。さらに、表紙の裏側にトランプ氏の肖像が描かれた建国250年記念の限定パスポートが近く交付されることも伝えつつ、同氏の支持率が過去最低レベルまで低下していることも合わせて報じた。

こうしたトランプ氏をめぐる状況に、松井は「パスポートも“王様”もそうですけど、前は自分をキリストに模したような画像をツイートしたり、為政者として自分をアピールする部分がありますけど、ちょっと国家を私物化しているような感覚もね、こちらは感じてしまうので、気を付けてほしいですね」と指摘した。

松井は慶大法学部卒業。著書に「ナマケモノの朝は、午後からはじまる」がある。令和ロマンは23年、24年に漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」を2連覇している。